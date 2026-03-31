Eo biển Hormuz nhìn từ trên cao. Ảnh: Middle East Monitor

Theo tờ Wall Street Journal, những ngày gần đây, Tổng thống Trump và các trợ lý đánh giá một chiến dịch nhằm mở lại eo biển Hormuz sẽ đẩy cuộc xung đột vượt quá khung thời gian 4-6 tuần mà ông đề ra. Người đứng đầu nước Mỹ quyết định nên đạt mục tiêu chính là làm suy yếu hải quân và kho tên lửa của Iran, đồng thời giảm bớt các hành động thù địch hiện nay trong khi gây sức ép với Tehran về mặt ngoại giao để nối lại dòng chảy tự do thương mại.

Nếu các mục tiêu trên thất bại, Washington sẽ gây áp lực với các đồng minh ở châu Âu và Vùng Vịnh để họ đi đầu trong nỗ lực tái mở cửa eo biển Hormuz. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết thêm, Tổng thống Trump cũng có thể cân nhắc các lựa chọn quân sự khác nhưng đó không phải là ưu tiên trước mắt của ông.

Theo báo Jpost, thông tin trên được tiết lộ cùng ngày Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề xuất một giải pháp lâu dài để giải quyết cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz mà không cần hành động quân sự. Ông Netanyahu gợi ý chuyển hướng đường ống dẫn dầu ở các quốc gia Vùng Vịnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông bảo thủ Newsmax của Mỹ, ông Netanyahu giải thích: "Các giải pháp dài hạn bao gồm chuyển hướng các đường ống dẫn năng lượng về phía tây, băng qua Ảrập Xêút đến Biển Đỏ và Địa Trung Hải, bỏ qua điểm nghẽn địa lý của Iran".

Hiện tại, eo biển Hormuz là một trong những điểm nghẽn chính trên thị trường năng lượng, với 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu đi qua đây. Mặc dù Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Oman có lãnh hải trong eo biển Hormuz nhưng sự hiện diện của Iran ở phía bên kia eo biển đã khiến khu vực này dễ bị tổn thương.