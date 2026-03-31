Theo hãng thông tấn Anadolu, Ủy ban An ninh của Quốc hội Iran ngày 30/3 đã thông qua một đạo luật nhằm chính thức áp đặt phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

"Quốc hội đang theo đuổi kế hoạch chính thức hóa quyền kiểm soát và giám sát của Iran đối với eo biển Hormuz, đồng thời tạo ra nguồn thu mới. Eo biển Hormuz cũng là một hành lang, nếu chúng tôi đảm bảo an ninh tại đây thì việc tàu thuyền phải trả phí là điều tự nhiên", một nghị sĩ cấp cao của Iran cho biết.

Truyền thông địa phương tiết lộ, các khoản phí quá cảnh dự kiến sẽ được thanh toán bằng đồng rial của Iran. Trên thực tế, việc thu phí tại eo biển Hormuz đã được Iran thực hiện từ giữa tháng 3. Theo nguồn tin của Bloomberg, một số tàu đã phải trả 2 triệu USD để đi qua tuyến hàng hải này.

Một tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 30/3 cảnh báo rằng Iran sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nếu tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.

"Khi chiến dịch quân sự của chúng tôi tại Iran kết thúc, eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại bằng cách này hay cách khác. Nó sẽ mở cửa trở lại hoặc với sự đồng ý của Iran, hoặc thông qua một liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn dắt. Nếu Tehran chọn cách đóng cửa eo biển sau chiến dịch, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề", ông Rubio nói.

Mỹ cân nhắc kêu gọi các nước Ảrập chia sẻ chi phí quân sự

Theo Al Jazeera, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 30/3 đã tiết lộ về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng kêu gọi cộng động Ảrập chi trả chi phí quân sự trong cuộc xung đột Iran.

"Đó là một ý tưởng mà Tổng thống Trump từng đề cập tới. Tôi nghĩ ông ấy sẽ rất quan tâm trong việc kêu gọi họ thực hiện. Tổng thống sẽ phát biểu cụ thể hơn về vấn đề này trong thời gian tới", bà Leavitt nói.

Cũng theo quan chức Nhà Trắng, các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang có tiến triển tốt, nhấn mạnh rằng những tuyên bố công khai của chính quyền Tehran là trái ngược với những gì đã trao đổi với Washington.

"Dù Iran vẫn đưa ra những tuyên bố công khai mang tính phô trương, nhưng các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Mọi đề nghị mà Tehran gửi riêng tới Washington đều sẽ được kiểm chứng và chúng tôi sẽ đảm bảo họ phải chịu trách nhiệm với những cam kết của mình", bà Leavitt nhấn mạnh.