Theo CNN, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 30/3 đã lên tiếng chỉ trích đề xuất 15 điểm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột.

"Danh sách 15 điểm mà Mỹ đưa ra chứa đựng nhiều yêu cầu quá đáng, vô lý và không thực tế. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không đàm phán trực tiếp với Mỹ và các thông điệp của Washington chỉ được gửi qua trung gian. Chúng tôi cũng không tham gia vào bất kỳ cuộc họp nào do Pakistan tổ chức với các nước trong khu vực", ông Baqaei cho biết.

Tuyên bố của quan chức ngoại giao Iran là hoàn toàn trái ngược với những gì Tổng thống Trump nói trong ngày 29/3. Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó khẳng định rằng Tehran đã đồng ý với hầu hết nội dung trong bản đề xuất 15 điểm của Washington.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: WANA

Cùng ngày 30/3, Quốc hội Iran đã thông báo về việc đang xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Các nghị sĩ Iran cho rằng tiếp tục tham gia NPT "không đem lại lợi ích gì cho Tehran".

"Quốc hội đang nghiêm túc cân nhắc vấn đề tiếp tục tham gia hay rút khỏi NPT. Nếu Iran không còn là thành viên của hiệp ước quốc tế này, thì chúng tôi sẽ không còn bị ràng buộc phải tiến hành các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình hoặc tránh phát triển vũ khí hạt nhân", một nghị sĩ cấp cao của Iran tiết lộ.

Iran xác nhận tư lệnh hải quân IRGC thiệt mạng

Theo Times of Israel, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30/3 đã xác nhận việc đô đốc Alireza Tangsiri thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.

"Đất nước của chúng ta đã quen với những sự hy sinh anh dũng này, và sẽ kiên quyết theo đuổi con đường của mình với sức mạnh lớn hơn", IRGC cho biết.

Trong khi đó, hãng thông tấn Sepah News của Iran tiết lộ rằng ông Tangsiri "qua đời do bị thương nặng trong một cuộc tấn công của đối thủ", nhưng không nêu cụ thể tình huống dẫn tới thương tích của ông này.

Thông tin về cái chết của ông Tangsiri được giới chức Israel công bố lần đầu tiên vào ngày 26/3. Ông Tangsiri là tư lệnh của lực lượng hải quân thuộc IRGC, được cho là người phụ trách chiến lược kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.