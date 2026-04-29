Video: CENTCOM

Trong thông cáo mới, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh lính thủy đánh bộ số 31 của nước này hôm 28/4 đã thực hiện nhiệm vụ đổ bộ lên tàu M/V Blue Star III bị tình nghi muốn quá cảnh qua cảng biển của Iran.

CENTCOM thông tin: “Tàu M/V Blue Star III bị nghi đã vi phạm lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran. Các lực lượng Mỹ đã thả tàu hàng trên sau khi thực hiện việc khám xét và xác nhận lộ trình của phương tiện này không quá cảnh qua cảng của Iran”.

Lính Mỹ đổ bộ lên tàu M/V Blue Star III. Ảnh: CENTCOM

Trong đoạn video do CENTCOM công bố, các lực lượng Mỹ đã điều động trực thăng chở nhiều binh sĩ đổ bộ lên boong tàu M/V Blue Star III. Sau khi đổ bộ, lính Mỹ nhanh chóng tiến đến đài chỉ huy của tàu.

Theo thông tin của CENTCOM, kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran gần eo biển Hormuz có hiệu lực, Hải quân Mỹ đã buộc ít nhất 39 tàu chở hàng phải thay đổi lộ trình và quay đầu.