Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Trump ngày 13/3 tuyên bố Mỹ đang "phá hủy hoàn toàn Iran cả về quân sự lẫn kinh tế", đồng thời chỉ trích cách đưa tin về cuộc xung đột của tờ New York Times.

"Hải quân Iran đã không còn, không quân cũng vậy, tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và mọi thứ khác đang bị phá hủy. Phần lớn lãnh đạo của Iran cũng không còn có mặt trên Trái Đất. Nhưng nếu đọc tờ New York Times, bạn có thể nhầm tưởng rằng chúng ta đang thất thế", ông Trump cho biết.

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng cáo buộc chính quyền Tehran gây ra nhiều hành động bạo lực trong suốt 47 năm, cảnh báo Washington sở hữu năng lực quân sự vượt trội và sẵn sàng giao tranh trong thời gian dài.

Ông Trump có phát biểu trên sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13/3 xác nhận đã có 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 bị rơi ở Iraq.

"Vào hồi 14h giờ miền đông nước Mỹ ngày 12/3, một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã bị rơi ở phía tây Iraq. Thi thể của 4 trong số 6 thành viên phi hành đoàn đã được tìm thấy. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra, nhưng có thể khẳng định máy bay bị rơi không phải do hỏa lực của đối thủ hay đồng minh", thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Tuần trước, 3 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait trong một vụ đồng đội bắn nhầm, nhưng tất cả thành viên phi hành đoàn đã thoát hiểm an toàn. Tính đến hiện tại, Mỹ đã xác nhận việc 11 binh sĩ thiệt mạng và 140 người khác bị thương vì cuộc xung đột với Iran.