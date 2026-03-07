Video: CENTCOM

Thông cáo của Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) trên mạng xã hội X viết rằng các máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ trong “100 giờ đầu tiên của chiến dịch Cơn Cuồng nộ dữ dội” đã thực hiện đòn tấn công vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran.

“Máy bay B-52 Stratofortress đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột lớn kể từ năm 1965. Trong 100 giờ đầu tiên của chiến dịch Cơn Cuồng nộ dữ dội, các máy bay B-52 đã tấn công các tên lửa đạn đạo và sở chỉ huy của Iran”, một phần thông cáo viết, kèm video ghi cảnh máy bay B-52 xuất kích trong đêm.

Chuyên trang quân sự Army Recognition cho hay, B-52 là máy bay ném bom được tập đoàn Boeing nghiên cứu chế tạo trong đầu thập niên 1950 và đưa vào sử dụng trong quân đội từ tháng 6/1955.

Máy bay B-52. Ảnh: Boeing

B-52 dài 48,5m; chiều dài sải cánh là 56,4m; cao 12,4m. Trọng lượng tối đa khi cất cánh của B-52 là 221,4 tấn. Kíp lái gồm 5 người. B-52 sử dụng 8 động cơ Pratt & Whitney TF33-P-3, nhờ vậy máy bay có thể đạt vận tốc tối đa khi bay là 1.046 km/h.

Về vũ khí, do được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ ném bom, nên B-52 khi tác chiến sẽ mang các loại bom thông thường như Mk 82, Mk 84, Mk 117… Ngoài ra, máy bay còn được trang bị các tên lửa như AGM-84 hay AGM-142.