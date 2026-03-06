Video: CENTCOM

Đoạn video được CENTCOM cung cấp sáng nay (6/3) cho thấy camera lắp trên các thiết bị trinh sát quân sự của Mỹ đã ghi lại hình ảnh tàu sân bay UAV Iran hứng chịu đòn không kích từ các đơn vị Washington.

“Các lực lượng Mỹ không chùn bước trong nhiệm vụ đánh chìm toàn bộ Hải quân Iran. Hôm nay, tàu sân bay UAV của Iran, có kích cỡ tương đương với hàng không mẫu hạm thời Thế chiến II, đã bị tấn công và đang bốc cháy”, đoạn trích thông cáo của CENTCOM viết.

Tàu sân bay UAV Iran bị tấn công. Ảnh: CENTCOM

Tuy nhiên, quân đội Mỹ không nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tập kích cũng như loại vũ khí nào đã được Washington sử dụng.

Được biết, tàu sân bay UAV trên có tên IRIS Shahid Bagheri mới được đưa vào biên chế Hải quân Iran hồi năm ngoái. Theo dữ liệu trên trang web quân sự Military Factory, IRIS Shahid Bagheri dài hơn 240m với kíp chiến đấu là 350 thủy thủ.