Video: Bộ Quốc phòng Mỹ

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Mỹ đăng trên mạng xã hội ngày 4/3 cho thấy tàu IRIS Dena của Iran đang hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương. Chỉ vài giây sau, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở đuôi tàu, khiến toàn bộ khí tài này rung chuyển dữ dội. Thậm chí, tác động từ vụ nổ còn khiến một thiết bị điện tử rơi khỏi nóc đài chỉ huy của tàu.

Tàu IRIS Dena bị tấn công. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trong tuyên bố đưa ra sau đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận tàu ngầm Mỹ đã “thực hiện vụ tấn công và đánh đắm tàu Dena trên vùng biển quốc tế”.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, IRIS Dena là tàu khu trục được đóng tại cơ sở hải quân ở thành phố cảng Bandar Abbas, Iran vào năm 2012. Đến năm 2015, tàu này được hạ thủy và chính thức đưa vào phục vụ trong Hải quân Iran từ năm 2021.

Tàu IRIS Dena hồi tháng 2/2026.

Tàu dài 95m; sườn ngang khoảng 11,1m, mớn nước 3,25m với trọng tải tối đa là 1.500 tấn. IRIS Dena được trang bị 4 động cơ diesel với công suất khoảng 5.000 mã lực/chiếc và 4 máy phát điện diesel, nên vận tốc tối đa của tàu khi di chuyển có thể đạt 56 km/h.

Tàu được trang bị radar Asr có thể phát hiện các mục tiêu như tàu thuyền và chiến đấu cơ bay ở độ cao thấp trong khoảng cách 9 - 204km. Về vũ khí, IRIS Dena được lắp 1 pháo tự động cỡ nòng 76mm, 1 pháo Fath sử dụng cỡ đạn 40mm, 4 tên lửa hành trình chống hạm Noor hoặc C-802, một số tên lửa phòng không Sayad 2 và ngư lôi. Ngoài ra, phần đuôi tàu còn được lắp đặt sàn đáp trực thăng.