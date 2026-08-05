Các nhân viên thuộc Không quân Mỹ bốc xếp thiết bị hỗ trợ cho hệ thống THAAD lên máy bay. Ảnh: Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ tại Trung Đông.

Dẫn các nguồn tin nắm được vấn đề và một báo cáo kiểm kê gần đây, đài CNN cho biết các chỉ huy cấp cao Mỹ đã kín đáo mô tả kho đạn dược dự trữ tổng thể của Lầu Năm Góc đang thấp ở mức nguy hiểm. Trong đó, tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn THAAD càng làm gia tăng những lo ngại đã tồn tại về nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot.

Đây là lần đầu tiên thông tin về kho dự trữ tên lửa THAAD giảm xuống mức thấp được tiết lộ.

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trước khi xung đột với Iran bùng phát, Mỹ có khoảng 2.200 tên lửa Patriot thuộc 2 biến thể hiện đại nhất của hệ thống này và 452 tên lửa đánh chặn THAAD trong kho dự trữ.

Các quốc gia Vùng Vịnh phụ thuộc vào hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp đã cảnh báo tình trạng thiếu hụt có thể làm suy yếu năng lực đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran, nhất là khi họ phải đối mặt với các đòn tấn công trả đũa cho bất kỳ hành động leo thang nào từ phía Mỹ.

Vấn đề kho dự trữ vũ khí cạn kiệt một lần nữa được nêu ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy kế hoạch tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran cuối tuần trước. Đây ít nhất là lần thứ 2 trong vài tuần gần đây, các cố vấn quân sự cấp cao của ông Trump bày tỏ lo ngại về việc nguồn dự trữ các loại đạn dược và tên lửa chủ lực của Mỹ đang suy giảm.

Theo một nguồn tin nắm được các báo cáo nội bộ gần đây của Lầu Năm Góc, Lục quân Mỹ cũng đã sử dụng gần như toàn bộ số vũ khí phòng không tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc xung đột.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell tuyên bố: "Quân đội Mỹ hùng mạnh nhất thế giới và sở hữu mọi nguồn lực cần thiết để hành động vào thời điểm và địa điểm do tổng thống lựa chọn". Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói Mỹ có lượng đạn dược và kho dự trữ dồi dào, vượt xa mức cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của ông Trump.

Theo CNN, kho dự trữ tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS và tên lửa tấn công chính xác (PrSM) cũng đã bị tiêu hao đáng kể. Ngoài ra, gần một nửa kho tên lửa Tomahawk của Mỹ đã được sử dụng, tăng so với mức gần 30% được nêu trong báo cáo hồi tháng 4.

Việc bổ sung kho dự trữ vẫn diễn ra chậm. Mỗi tháng, Lầu Năm Góc chỉ tiếp nhận khoảng 15 tên lửa Tomahawk mới và 20 tên lửa đánh chặn Patriot. Trong khi đó, các nhà phân tích ước tính Mỹ có thể mất từ 3 năm trở lên để khôi phục số lượng tên lửa đánh chặn THAAD về mức trước khi xảy ra xung đột.