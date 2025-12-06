Mỹ đặt hạn chót là năm 2027 cho các nước châu Âu thuộc NATO. Ảnh: Georgetown Journal

Theo các hãng tin Bloomberg và RT, thông điệp trên đã được Mỹ chuyển tới châu Âu tại một cuộc họp diễn ra ở Washington trong tuần này. Thời hạn Mỹ đưa ra gấp rút tới mức một số quan chức châu Âu cảm thấy không thực tế, bất kể Washington đo lường tiến độ như thế nào. Lý do vì châu Âu cần nhiều yếu tố hơn là tiền và ý chí chính trị để thay thế một số năng lực của Mỹ trong ngắn hạn.

Tại cuộc họp, các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo phái đoàn của một số quốc gia châu Âu rằng nếu họ không đáp ứng được hạn chót trên, Mỹ có thể ngừng tham gia một số cơ chế điều phối quốc phòng của NATO.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Washington có kế hoạch giảm bớt sự can dự trực tiếp vào châu Âu. Việc chuyển gánh nặng phòng thủ thông thường từ Mỹ sang các nước thành viên NATO ở châu Âu sẽ thay đổi đáng kể cách Mỹ, một thành viên sáng lập của liên minh sau chiến tranh, hợp tác với các đối tác quân sự quan trọng nhất của nước này.

Trong cuộc họp, các quan chức Lầu Năm Góc lưu ý, Mỹ chưa hài lòng với những bước tiến châu Âu đạt được trong việc tăng cường năng lực phòng thủ kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Như một phần của nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ mạnh hơn, đầu năm nay, các thành viên NATO ở châu Âu đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 5% GDP vào năm 2035. Kế hoạch này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực với các nước. Ông Trump từ lâu đã khẳng định, các đồng minh châu Âu cuối cùng cũng phải "đóng góp công bằng" cho NATO.