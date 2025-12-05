Theo tạp chí Politico, tài liệu dài 33 trang này là lời giải thích hiếm hoi về thế giới quan chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Những chiến lược như vậy thường được các tổng thống Mỹ công bố mỗi nhiệm kỳ một lần, có thể giúp các cơ quan của chính phủ phân bổ ngân sách và đặt ra các ưu tiên chính sách.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Chiến lược an ninh quốc gia của ông Trump do Nhà Trắng lặng lẽ công bố tối 4/12 (giờ Mỹ) có chứa những lời lẽ khá gay gắt nhằm vào châu Âu, ám chỉ khu vực này đang suy thoái về mặt văn minh và không mấy quan tâm tới Trung Đông cũng như châu Phi.

Chiến lược mới của ông Trump đặc biệt chú trọng tới Tây bán cầu. Văn bản này nêu rõ: "Mỹ phải chiếm ưu thế ở Tây Bán cầu như một điều kiện bảo đảm cho an ninh và thịnh vượng của chúng ta, một điều kiện cho phép chúng ta tự tin khẳng định mình ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào cần thiết trong vùng".

Theo bản chiến lược này, an ninh biên giới là yếu tố hàng đầu của an ninh quốc gia và ngầm ám chỉ đến nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành chỗ đứng ngay trong "sân sau" của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent được cho đã thúc đẩy việc giảm nhẹ những lời lẽ liên quan tới Bắc Kinh trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại nhạy cảm giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra.

Bản chiến lược an ninh nhấn mạnh, Mỹ phải đưa ra những lựa chọn đầy thách thức trên phạm vi toàn cầu. "Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, giới tinh hoa chính sách đối ngoại của Mỹ đã tự thuyết phục mình rằng sự thống lĩnh lâu dài của Mỹ trên toàn thế giới là vì lợi ích tốt nhất của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề của các quốc gia khác chỉ là mối quan tâm của chúng ta nếu hoạt động của họ đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Mỹ".

Trong một ghi chú giới thiệu về chiến lược, ông Trump gọi đó là "một lộ trình để đảm bảo Mỹ vẫn là quốc gia vĩ đại và thành công nhất trong lịch sử loài người cũng như là quê hương của tự do trên Trái đất".

Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ cũng cam kết, Washington sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chính quyền Trump cũng ưu tiên khôi phục vị thế thống trị năng lượng trong dầu mỏ, khí đốt, than đá và hạt nhân. Tài liệu này cho biết năng lượng giá rẻ và dồi dào sẽ thúc đẩy việc làm, giảm chi phí cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của Mỹ.