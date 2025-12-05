Ngoại trưởng Ba Lan cho biết, hội đồng Nga - NATO sẽ bị giải thể. Ảnh: Ceris.com

Theo hãng tin TASS, trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang chuẩn bị ra quyết định giải thể Hội đồng Nga - NATO.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova hôm nay (5/12) tuyên bố: "Việc bình luận về thông tin đó là vô nghĩa vì giữa tất cả những tuyên bố gây hấn khác đã được đưa ra và những việc NATO đã làm nhằm phá hủy các mối quan hệ bình thường với Nga thì kế hoạch trên thực sự không quan trọng". Bà Zakharova cho hay, NATO nên tự hỏi chính mình một câu hỏi khác, họ đang cố gắng đạt được điều gì với những tuyên bố, luận điệu và hành động như vậy.

Quan hệ giữa Nga và NATO được thiết lập vào đầu những năm 1990. Năm 1997, hai bên đã ký Đạo luật Sáng lập, tuyên bố không coi nhau là đối thủ và tạo ra một khuôn khổ cho các cuộc tham vấn. Hội đồng Nga - NATO được thành lập vào năm 2002. Cho tới năm 2014, Nga và NATO đã hợp tác về chống khủng bố, chống buôn bán ma túy và chống cướp biển. Sau các sự kiện ở Ukraine cùng năm, liên minh đã đóng băng việc hợp tác với Nga.

Kể từ năm 2019, đối thoại trong Hội đồng Nga - NATO đã chính thức chấm dứt. Vào năm 2021, Nga đã đình chỉ hoạt động của phái bộ thường trực tại NATO và đóng cửa các văn phòng của NATO tại Moscow.

Từ năm 2014, NATO đã mở rộng đáng kể hoạt động quân sự gần biên giới Nga và tăng quy mô các cuộc tập trận. Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bắt đầu, Moscow cho biết NATO đã tăng cường đáng kể sự hiện diện ở sườn phía Đông và các quốc gia thành viên của khối này bắt đầu hỗ trợ quân sự rộng rãi cho Ukraine.