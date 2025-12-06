Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Atlantic Council

Theo đài RT, Nhà Trắng tối 4/12 (giờ Mỹ) đã công bố tài liệu dày 33 trang phác thảo tầm nhìn chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Văn bản này viết: "Mối quan tâm chính của Mỹ là đàm phán chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine một cách nhanh chóng... để ổn định các nền kinh tế châu Âu, ngăn chặn leo thang hoặc mở rộng xung đột ngoài mong muốn và tái lập sự ổn định chiến lược với Nga".

Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ lưu ý, xung đột Ukraine đã khiến mối quan hệ giữa Nga và châu Âu suy yếu nghiêm trọng, gây bất ổn cho khu vực. Trong tài liệu này, các nhà lãnh đạo châu Âu bị chỉ trích vì những kỳ vọng phi thực tế liên quan tới kết quả xung đột. Những người soạn thảo chiến lược lập luận, phần lớn người dân ở châu Âu đều mong muốn hòa bình nhưng mong muốn đó không được thể hiện thành chính sách.

Chiến lược an ninh quốc gia mới của chính quyền Trump nêu rõ, Mỹ sẵn sàng can dự ngoại giao để giúp châu Âu điều chỉnh quỹ đạo hiện tại, tái lập sự ổn định và giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa Nga và các nước châu Âu.

Trái ngược với chiến lược an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ lần thứ nhất của ông Trump, vốn nhấn mạnh vào sự cạnh tranh với Nga và Trung Quốc, chiến lược mới chuyển trọng tâm sang Tây bán cầu và bảo vệ đất nước, biên giới, lợi ích khu vực. Chiến lược mới kêu gọi chuyển hướng nguồn lực từ các vùng chiến sự xa xôi sang những thách thức gần Mỹ, đồng thời kêu gọi các nước NATO và châu Âu gánh vác trách nhiệm chính cho quốc phòng của chính họ.

Tài liệu này cũng kêu gọi chấm dứt việc mở rộng NATO, vốn là yêu cầu Nga đã nhiều lần đưa ra và gọi đó là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột với Ukraine.

Theo các chuyên gia Nga, nhìn chung, chiến lược mới báo hiệu sự chuyển hướng từ chủ nghĩa can thiệp toàn cầu sang một chính sách đối ngoại mang tính giao dịch hơn, với quan điểm rằng Mỹ chỉ nên hành động ở nước ngoài khi lợi ích của nước này bị đe dọa trực tiếp.

Chiến lược an ninh quốc gia là tài liệu đầu tiên trong một loạt tài liệu quan trọng về quốc phòng và chính sách đối ngoại mà chính quyền của Tổng thống Trump có kế hoạch công bố. Những tài liệu này bao gồm Chiến lược Quốc phòng cập nhật, Đánh giá Phòng thủ tên lửa và Đánh giá tình hình hạt nhân.