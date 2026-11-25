Tổng thống Trump đã bác bỏ tuyên bố của người đồng cấp Ukraine về việc Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trước tháng 1.

Đài RT ngày 25/11 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng chính quyền của ông muốn đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trước tháng 1 năm sau, thời điểm mà đảng Dân chủ bắt đầu kiểm soát Quốc hội Mỹ.

"Ai đã nói vậy? Ông Zelensky muốn tôi làm gì? Tôi không đặt ra thời hạn nào cả. Tôi chỉ muốn thấy cuộc xung đột kết thúc. Các bạn biết đấy, chuyện này không ảnh hưởng đến chúng ta. Tôi muốn cuộc xung đột được giải quyết ngay hôm nay, nhưng một điệu nhảy luôn cần sự hợp tác từ hai phía. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đang thúc đẩy để Moscow và Kiev chấp nhận một thỏa thuận trước tháng 1/2027. Tuy vậy, hai bên vẫn còn tồn tại những quan điểm khác biệt, đặc biệt là về an ninh và lãnh thổ, dẫn tới việc chưa tìm được tiếng nói chung.

Theo RT, nhà lãnh đạo Ukraine đang muốn tận dụng việc đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội Mỹ để gia tăng sức ép lên Nga, đồng thời tìm cách vượt qua việc ông Trump từ chối cung cấp thêm viện trợ tài chính cho Kiev.

"Chúng tôi sẽ tìm kiếm một gói viện trợ quân sự quy mô lớn từ Mỹ, đồng thời thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình mà Ukraine có thể chấp nhận. Mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt phải đủ để gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Nga, rằng đã đến lúc ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột", ông Zelensky nói với Bloomberg.

Trong một diễn biến liên quan, các nhà đàm phán Mỹ mới đây đã loại bỏ khả năng đưa binh sĩ hoặc thiết lập căn cứ quân sự tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc, khẳng định đây không phải là một phần của đảm bảo an ninh. Bất đồng xuất hiện khi Mỹ muốn thúc đẩy cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của NATO, trong khi "Liên minh tự nguyện" của châu Âu muốn triển khai một lực lượng quốc tế tới Ukraine trong trường hợp Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận.