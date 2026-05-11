Trả lời phỏng vấn chương trình “Full Measure with Sharyl Attkisson” hôm 10/5, ông Trump tái khẳng định việc kiểm soát lượng uranium đã làm giàu của Iran vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Ông Trump hôm 10/5. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ phát biểu: “Ở thời điểm nào đó, chúng tôi sẽ có được số nhiên liệu ấy. Chúng tôi đang theo dõi nơi cất giữ chúng. Cô biết đấy, chúng tôi có quân chủng với tên gọi Lực lượng Không gian và họ thực hiện việc theo dõi… Khi ai đó bước vào nơi cất giữ, Lực lượng Không gian có thể nêu tên, địa chỉ nhà, số phù hiệu của người này. Chúng tôi giám sát khu vực đó rất kỹ càng. Nếu ai đó tiến gần đến nơi cất giữ nhiên liệu, chúng tôi sẽ biết rõ và cho họ nổ tung”.

Hiện Iran chưa bình luận về cảnh báo trên của ông Trump.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, vấn đề uranium đã làm giàu là một trong những bất đồng chính giữa Mỹ và Iran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Mỹ muốn Iran chuyển số uranium trên cho nước này cũng như yêu cầu Tehran phải ngừng hoàn toàn chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Iran nhiều lần khẳng định nước này sẽ không từ bỏ chương trình làm giàu uranium.