Trong cuộc họp báo sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II (9/5), Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đảm nhận vai trò lưu trữ lượng uranium đã làm giàu của Iran, điều tương tự trong thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 và “ban đầu được tất cả các bên chấp nhận trước khi Mỹ thay đổi lập trường”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo hôm 9/5. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin phát biểu: "Chúng tôi đã làm điều này vào năm 2015, từ đó tạo cơ sở để ký kết một thỏa thuận giữa tất cả các quốc gia có liên quan và Iran… Tôi chỉ muốn nói rằng Nga sẵn sàng lặp lại điều đó”.

Theo ông Putin, Mỹ, Iran và Israel ban đầu đã đồng ý với ý tưởng này. Tuy nhiên, chính quyền Washington sau đó đưa ra quan điểm cứng rắn hơn khi yêu cầu toàn bộ số uranium trên của Iran chỉ được đưa đến lãnh thổ Mỹ, trong khi các quan chức cấp cao của Tehran lại đề nghị hợp tác với Moscow nhằm thành lập một liên doanh trên lãnh thổ Iran để pha loãng uranium.

“Chúng tôi không phản đối đề xuất trên của Iran, miễn sao biện pháp đó giúp xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại rằng cả Mỹ và Israel sẽ không đồng ý với điều đó. Đây chính xác là những gì đã xảy ra. Thành thật mà nói, tình hình đã đi vào thế bế tắc”, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ.

Ông Putin sau đó nhấn mạnh Nga không cố gắng “phóng đại lợi ích chính trị” của nước này trong vấn đề hạt nhân của Tehran, mà chỉ mong muốn đóng góp vào việc giải quyết và làm giảm căng thẳng giữa Mỹ - Iran.