Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 10/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh nhiệm vụ chính của IAEA là xác minh thông tin về hạt nhân “chứ không phải đưa ra các thông điệp chính trị về eo biển Hormuz, tên lửa hay cách hành xử của Tehran”.

Hãng thông tấn Tasnim trích dẫn bài đăng của ông Baqaei cho hay: “Khi tính chuyên môn khách quan bị tổn hại vì mục đích thể hiện quan điểm chính trị hay tham vọng cá nhân, các thể chế sẽ bị mất đi uy tín và theo thời gian, tính hoạt động hiệu quả của các cơ quan này cũng sẽ suy giảm”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi gần đây đã có một số nhận xét liên quan đến tình hình căng thẳng hiện nay ở eo biển Hormuz.

Lãnh tụ tối cao Iran ra chỉ đạo mới

Hãng thông tấn CNN đưa tin, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 10/5 đã gặp Thiếu tướng Ali Abdollahi, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran và nghe báo cáo về tình hình của các lực lượng Tehran. Trong cuộc gặp, ông Abdollahi cho biết các lực lượng Iran đang trong tình trạng sẵn sàng cao độ “với những trang thiết bị và vũ khí cần thiết để đối phó các hành động thù địch của Mỹ và Israel”.

Về phần mình, Lãnh tụ tối cao Khamenei nói Iran đã “ngăn chặn các thế lực thù địch đạt được mục tiêu xấu” cũng như đưa ra chỉ thị mới để đối phó mạnh mẽ với Mỹ và Israel.

Trước đó, vào ngày 7/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiết lộ ông đã có cuộc gặp kéo dài 2,5 giờ với ông Khamenei. Tuy nhiên, ông Pezeshkian không nêu thời điểm cuộc gặp diễn ra.