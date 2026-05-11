Đài RT đưa tin dù nội dung văn kiện phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình của Mỹ không được công khai nhưng theo báo cáo từ các cơ quan truyền thông Mỹ, Tehran đã tập trung vào vấn đề kết thúc xung đột, những đảm bảo an ninh để sự thù địch tái diễn “và không đưa ra bất kỳ nhượng bộ hạt nhân trước Washington”.

Nội dung văn kiện này đã chọc giận Tổng thống Mỹ Trump và ông đã tỏ thái độ gay gắt trên mạng xã hội Truth Social. “Tôi vừa đọc văn kiện phản hồi từ những người được coi là đại diện của Iran. Tôi không thích nó, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Trump viết.

Theo RT, phản hồi của phía Iran và tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ cho thấy sự khác biệt sâu sắc về quan điểm giữa 2 bên. Phía Iran được cho ưu tiên việc chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận bao gồm cả Lebanon và mở cửa trở lại eo biển Hormuz, sau đó mới thảo luận với Mỹ về vấn đề hạt nhân của nước này.

Ngược lại, ông Trump tiếp tục yêu cầu Iran ngừng ngay lập tức chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời nhiều lần đe dọa sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu Tehran không chấp nhận các yêu cầu của Washington.