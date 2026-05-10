Hãng thông tấn IRNA trích dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ đã được gửi cho các nhà trung gian Pakistan và giai đoạn hiện nay của các cuộc đàm phán giữa Washington - Tehran “sẽ tập trung hoàn toàn vào việc chấm dứt các hoạt động thù địch trong khu vực”.

Phóng viên Kamal Hyder của hãng tin Al Jazeera, thường trú tại Pakistan xác nhận Islamabad đã nhận được phản hồi từ Tehran.

“Phía Pakistan cho biết họ đã nhận được phản hồi của Iran đối với đề xuất từ Mỹ. Giờ đây, điều quan trọng là liệu phản hồi của Iran khi nào sẽ được chuyển đến Mỹ và sau đó là phản ứng của Washington”, phóng viên Hyder nói.

Trước đó, Mỹ đã gửi bản đề xuất đến Iran với một số điểm chính như Tehran cam kết tạm ngừng làm giàu uranium, Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng nghìn tỷ USD bị đóng băng của Iran cũng như việc cả hai bên cùng dỡ bỏ các hạn chế xung quanh việc đi lại qua eo biển Hormuz.