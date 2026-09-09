Theo đài CNN, các lệnh trừng phạt mới công bố ngày 8/9 nhắm vào 27 hãng hàng không Iran cùng 9 nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bán hàng bị Washington cáo buộc hỗ trợ Mahan Air, hãng hàng không tư nhân của Iran đã bị Mỹ đưa vào “danh sách đen” từ năm 2011 vì hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Tehran.

Các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bán hàng bị trừng phạt đợt này có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Kazakhstan và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Mỹ vừa áp trừng phạt 9 thực thể vì cáo buộc hỗ trợ hãng hàng không tư nhân Mahan Air của Iran. Ảnh: Wikimedia Commons

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ nói Washington đã đưa ra cảnh báo từ lâu và họ hiện “hành động trực tiếp nhằm cắt đứt các đơn vị vận hành trên khỏi hệ thống tài chính phương Tây”. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ nhắm mục tiêu vào các đơn vị vận hành tại các nước khác vì cáo buộc hỗ trợ Mahan Air.

“Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức chấm dứt mọi giấy phép liên quan đến hàng không kể từ ngày 8/9, bao gồm cả các khoản thanh toán cho việc bay qua không phận Iran và các giấy phép để các hãng hàng không không thuộc Mỹ sử dụng phi cơ chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Washington bay đến Iran. Chúng tôi cũng đã thu hồi giấy phép chung về an toàn và các hỗ trợ hàng không khẩn cấp khác. Về cơ bản, chúng tôi đang loại bỏ toàn bộ lĩnh vực hàng không của nền kinh tế Iran khỏi thị trường", quan chức trên cho biết thêm, đồng thời lưu ý các giấy phép có thể được xem xét lại tùy từng trường hợp cụ thể.

Động thái diễn ra bối cảnh chính quyền Trump đang tìm cách cắt đứt các huyết mạch tài chính và ngăn chặn khả năng tài trợ của Tehran cho cuộc xung đột với Mỹ. Các quan chức Mỹ, chẳng hạn như Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, đã đề cập đến khả năng thay đổi chế độ ở quốc gia Hồi giáo gắn liền với các lệnh trừng phạt này.

Richard Nephew, cựu phó đặc phái viên Mỹ về Iran, nhận định các lệnh trừng phạt hàng không mới có thể mang lại tác động đáng kể, nhưng chủ yếu ở việc gây khó khăn cho các hoạt động mua sắm bí mật và những hành động tương tự, trong bối cảnh Washington vẫn duy trì việc phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà ngoại giao vẫn tỏ ra hoài nghi về tác động tổng thể do chiến dịch trừng phạt "Gạt bỏ khỏi nền kinh tế" mới của Washington sẽ gây ra đối với Tehran khi Iran đã trụ vững trong nhiều thập kỷ chịu áp lực kinh tế và cấm vận từ Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X: “Sau 47 năm áp đặt lệnh trừng phạt, Mỹ đã phát động xung đột với Iran vì lợi ích của Israel. Hậu quả để lại thật thảm khốc đối với nước Mỹ, bao gồm cả vị thế của họ trên toàn cầu. Sau khi thất bại trong việc đạt mục tiêu thông qua trừng phạt hay giao tranh quân sự, giải pháp 'mới mẻ' của Washington lại là... thêm các lệnh trừng phạt nữa. Thật sao?".