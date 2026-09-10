Phát biểu với các phóng viên trên đường đến hội nghị giữa kỳ của Đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas, Mỹ hôm 9/9, Tổng thống Trump cho rằng Iran sẽ tiếp tục cuộc xung đột đến tháng 11 nhằm gây tổn hại về mặt chính trị cho ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

"Tôi nghĩ sẽ cần thêm chút thời gian nữa sau cuộc bầu cử giữa kỳ thì giá xăng mới giảm. Họ đang rất cố gắng tác động đến cuộc bầu cử để chúng ta đưa một nhóm người yếu kém lên nắm quyền, để họ yên ổn và cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump bình luận.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý ông tin Iran đang trên bờ vực sụp đổ và sẽ tìm cách chấm dứt xung đột "ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ", qua đó khiến giá dầu lao dốc. "Họ không thể cầm cự lâu hơn nữa", ông Trump nói.

Theo báo Guardian, ông Trump có phát biểu trên trong bối cảnh giá dầu mỏ tiêu chuẩn toàn cầu một lần nữa vượt mốc 100 USD/thùng, do tình trạng giao tranh leo thang xung đột liên quan đến Iran trong những ngày gần đây, tạo thêm rủi ro cho dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz.

Việc giá dầu tăng vọt có khả năng làm tăng thêm chi phí nhiên liệu tại Mỹ, vấn đề kinh tế gây nhức nhối hàng đầu trước thềm bầu cử giữa kỳ ở nước này. Theo dữ liệu từ AAA, giá xăng hôm 9/9 đã tăng 0,073 USD/gallon, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 5. Giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ hiện ở mức 4,22 USD/gallon.

Giá dầu diesel cũng tăng vọt, với mức trung bình đạt kỷ lục 5,94 USD/gallon vào ngày 9/9.

Trong suốt xung đột, ông Trump và các trợ lý cấp cao liên tục khẳng định giá dầu mỏ sẽ giảm mạnh ngay khi giao tranh kết thúc. Có thời điểm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng dự đoán giá xăng có thể quay về mức gần 3 USD/gallon vào Ngày lễ Lao động ở nước này năm nay (7/9).

Tuy nhiên, chính quyền Trump cũng chứng kiến các dự đoán ban đầu rằng cuộc xung đột chỉ kéo dài từ 4 - 6 tuần không thành sự thật sau khi Iran chứng tỏ khả năng chặn đứng hiệu quả hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài, khiến giá cả liên tục leo thang.

Sau gần 6 tháng căng thẳng, Mỹ vẫn đang tìm cách khơi thông tuyến đường thủy từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu mỗi ngày trước xung đột. Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã triển khai một nỗ lực mới nhằm buộc Tehran phải khuất phục thông qua áp lực kinh tế, đồng thời đe dọa trừng phạt các quốc gia có quan hệ làm ăn với Iran nếu họ không cắt đứt mọi liên kết.

Tuy nhiên, chính quyền Trump vẫn gặp khó khăn trong việc thuyết phục các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Iran vẫn cho thấy khả năng tấn công tàu thuyền.

Khi được hỏi về những hệ quả chính trị tiềm tàng do giá xăng dầu tăng cao, ông Trump hôm 9/9 đã gạt bỏ mọi lo ngại, đồng thời quả quyết người dân Mỹ vẫn ủng hộ chiến dịch tổng thể chống Iran.