Người phát ngôn IRGC hôm nay (9/9) tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào đi qua khu vực hạn chế mới sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt của Iran. Ông nói thêm Tehran sẽ thông báo cụ thể tọa độ chính xác của khu vực này.

IRGC nói khu vực hạn chế mới sẽ kéo dài từ Chabahar, Iran đến một số vùng thuộc Vịnh Oman và Biển Ảrập. Đồ họa: Map Nations

Theo hãng tin Anadolu, IRGC công bố quyết định sau khi truyền thông nhà nước Iran hôm 6/9 dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei thông báo, Tehran sẽ thiết lập một khu vực hạn chế bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới.

Động thái diễn ra đúng vào ngày giá dầu thế giới đã vượt mốc 100 USD/thùng, trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Mỹ - Iran cùng với các cuộc tấn công của nhóm Houthi được Tehran hậu thuẫn ở Yemen vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ảrập Xêút, làm gia tăng lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung nhiên liệu. Giá dầu thô Brent đã vượt ngưỡng này lần đầu tiên sau gần 2 tháng, tăng 2,2% lên mức 100,07 USD/thùng trong phiên giao dịch tại châu Á ngày 9/9, mức cao nhất kể từ ngày 24/7.

Đài RT dẫn lời các chuyên gia của tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính đa quốc gia Hà Lan ING đánh giá: "Những diễn biến gần đây càng củng cố nhận định rằng chúng ta còn một chặng đường dài nữa mới có thể nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran. Trong thời gian chờ đợi, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải tính đến một khoản phí rủi ro đáng kể về giá dầu mỏ".

Đợt tăng giá mới nhất diễn ra sau sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng trên biển. Quân đội Mỹ đã tấn công 5 tàu ​​chở dầu thô của Iran hôm 8/9. Ngay sau đó, Iran tuyên bố đã tập kích 2 tàu của Mỹ và 8 tàu ​​chở dầu khác tại Vịnh Ba Tư để trả đũa, gây "thiệt hại đáng kể."

Trước đó, IRGC đã đưa ra "cảnh báo khẩn cấp", yêu cầu thủy thủ đoàn trên các tàu chở dầu gần Bahrain và Kuwait phải rời bỏ phương tiện, với lý do tàu thuyền trong khu vực sẽ bị nhắm mục tiêu. Các lực lượng Iran cũng phóng tên lửa đạn đạo vào một loạt cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp khu vực, bao gồm cả các cơ sở tại Jordan, nơi hệ thống phòng không địa phương đánh chặn thành công 18 trong tổng số 20 tên lửa đang lao tới.

Cuộc đối đầu trên biển đã trở thành một mặt trận ngày càng nổi bật trong xung đột. Washington đã hạn chế hoạt động giao thông ra vào các cảng của Iran, trong khi Tehran áp đặt những biện pháp kiểm soát việc đi lại qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch từng vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trước khi xung đột nổ ra.