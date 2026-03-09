Trong một động thái làm rung chuyển bản đồ toàn cầu ngay đầu tháng 3/2026, quân đội Mỹ đã thực hiện vụ phóng thử tên lửa liên lục địa Minuteman III với cấu hình chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Không còn là những đòn đánh đơn lẻ, biến thể vừa xuất hiện tại căn cứ Vandenberg mang trong mình "trái tim" đa đầu đạn, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên kiềm chế và mở ra một chương mới đầy khốc liệt của cuộc chạy đua răn đe hạt nhân. Hãy cùng đi sâu vào những thông số kỹ thuật nghẹt thở và công nghệ phân tách đầu đạn vừa được Mỹ phô diễn trên bầu trời Thái Bình Dương.

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III, đồng thời khẳng định đây là hoạt động theo kế hoạch định kỳ và hoàn toàn không liên quan đến các sự kiện đang diễn ra ở Trung Đông hiện nay. Ảnh: Topwar

Sự kiện phóng thử mã hiệu GT 255 của tên lửa LGM-30G Minuteman III không chỉ là một bài kiểm tra định kỳ về khả năng sẵn sàng chiến đấu, mà là một minh chứng kỹ thuật cho sự trỗi dậy của công nghệ đa đầu đạn phân tách (MIRV).

Về bản chất, Minuteman III là dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn, một đặc tính giúp nó có thể duy trì trạng thái trực chiến trong nhiều thập kỷ và khai hỏa gần như ngay lập tức khi có lệnh.

Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi trong lần thử nghiệm này chính là việc tên lửa được trang bị tới hai phương tiện hồi quyển (reentry vehicles) thay vì một như thường lệ.

Đây là cấu hình cho phép một quả tên lửa duy nhất sau khi vọt khỏi tầng khí quyển có thể thả nhiều đầu đạn độc lập, tấn công các mục tiêu cách xa nhau hàng trăm kilomet với độ chính xác tuyệt đối.

Về mặt thông số vận hành, tên lửa Minuteman III vừa thử nghiệm đã phô diễn sức mạnh cơ bắp đáng kinh ngạc khi đạt vận tốc cực đại lên tới hơn 24.000 km/h, tương đương Mach 23.

Ở tốc độ này, tên lửa chỉ mất chưa đầy 30 phút để vượt qua quãng đường hơn 6.700km từ bờ biển California đến mục tiêu tại quần đảo Marshall.

Động cơ nhiên liệu rắn ba tầng giúp tên lửa nhanh chóng đạt tới độ cao cực đại khoảng 1.100km, vươn ra ngoài không gian vũ trụ trước khi bắt đầu giai đoạn giải phóng các đầu đạn.

Điểm then chốt trong công nghệ MIRV chính là hệ thống "xe đẩy" ở tầng trên cùng, nơi chứa các đầu đạn và động cơ nhỏ hỗ trợ điều hướng.

Tên lửa Minuteman III khai hỏa. Ảnh: sputniknews

Hệ thống này thực hiện các vi chỉnh về quỹ đạo cho từng đầu đạn riêng lẻ, giúp chúng lao xuống mục tiêu từ các góc độ khác nhau, khiến mọi hệ thống phòng thủ đánh chặn hiện nay đều bị rơi vào tình trạng quá tải.

Việc Mỹ quay trở lại thử nghiệm cấu hình đa đầu đạn mang ý nghĩa kỹ thuật vô cùng lớn trong bối cảnh hiệp ước New START đã hết hạn vào tháng 2/2026.

Trước đây, để tuân thủ các điều ước quốc tế, Mỹ phải giới hạn mỗi tên lửa Minuteman III chỉ mang một đầu đạn duy nhất.

Việc tái trang bị hệ thống phân tách đầu đạn cho thấy phần cứng của dòng tên lửa này vẫn vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt, dù đã phục vụ hơn nửa thế kỷ.

Khả năng mang theo nhiều đầu đạn không chỉ tăng gấp bội sức mạnh hủy diệt mà còn là một đòn tâm lý chiến, khẳng định rằng một hầm phóng tên lửa duy nhất của Mỹ giờ đây có thể vô hiệu hóa nhiều cụm mục tiêu chiến lược của đối phương cùng lúc.

Về hệ thống dẫn đường, tên lửa Minuteman III sử dụng bộ não điều khiển quán tính kết hợp với các cập nhật công nghệ số hóa mới nhất, đảm bảo sai số vòng tròn (CEP) chỉ ở mức dưới vài trăm mét sau khi bay qua nửa vòng Trái Đất.

Sự kết hợp giữa tốc độ siêu cận âm trong giai đoạn hồi quyển và khả năng phân tách đa mục tiêu tạo nên một bài toán phòng thủ gần như không thể giải đáp đối với các đối thủ.

Vụ thử GT 255 không chỉ xác nhận độ tin cậy của khung thân tên lửa cũ mà còn gửi đi một thông điệp công nghệ đanh thép: Mỹ đã sẵn sàng nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của mình lên một tầm cao mới, nơi số lượng và độ chính xác của các đầu đạn sẽ là thước đo cuối cùng cho sức mạnh răn đe toàn cầu.