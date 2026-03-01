Trong lúc nguồn cung tên lửa ATACMS từ Mỹ ngày càng khan hiếm, một vũ khí nội địa đột phá vừa xuất hiện: tên lửa đạn đạo FP-7 do công ty Fire Point (Ukraine) phát triển. Với chi phí chỉ bằng một nửa ATACMS, tốc độ kinh hoàng và độ chính xác đáng kinh ngạc, FP-7 không chỉ là bước ngoặt công nghệ mà còn là lời tuyên bố tự chủ rõ ràng của Ukraine. Nhưng liệu ‘cơn ác mộng mới’ này có đủ sức thay đổi cục diện chiến trường hay vẫn còn những hạn chế "chết người"?

Tên lửa đạn đạo FP-7 Ukraine (Ảnh: Denys Shtilierman/Fire Point)

Tên lửa FP-7 ra đời từ nhu cầu cấp bách: Ukraine cần vũ khí tầm trung chính xác để bù đắp cho sự cạn kiệt tên lửa ATACMS. Công ty Fire Point, khởi đầu từ drone FP-1, sau đó là tên lửa hành trình FP-5, đã chuyển hướng sang dòng đạn đạo chỉ trong thời gian kỷ lục.

Đến tháng 2/2026, Denys Shtilerman, đồng sáng lập và trưởng thiết kế, công bố video thử nghiệm đầu tiên. Chỉ vài tuần sau, ông khẳng định: “Chúng tôi đã thực hiện chuyến bay. Bây giờ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm trên ‘hàng xóm thân mến’”, ám chỉ trực tiếp Nga.

Tính đến nay, tên lửa FP-7 đã hoàn tất ít nhất ba lần phóng thử, chuyển thẳng từ bàn giấy sang sản xuất hàng loạt mà không chờ phê duyệt chính thức.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa FP-7 thể hiện rõ tham vọng “cân bằng chi phí – hiệu quả”. Phạm vi hoạt động đạt 200km, có thể mở rộng lên 300km tùy trọng lượng đầu đạn.

Tốc độ tối đa của FP-7 đạt 1.500 m/s (tương đương Mach 4.4), nhanh hơn đáng kể so với nhiều tên lửa đạn đạo đối phương.

Đầu đạn nặng 150kg, đủ sức phá hủy mục tiêu quan trọng như kho đạn, cầu đường hoặc trung tâm chỉ huy. Độ chính xác ấn tượng với sai số vòng tròn (CEP) chỉ 14 mét: một nửa số quả sẽ rơi trong bán kính đó quanh mục tiêu.

Tên lửa FP-7 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp điện tử tự sản xuất và được phóng từ bệ di động trên xe tải thông thường, sẵn sàng khai hỏa chỉ sau 15 phút ngụy trang.

Công nghệ cốt lõi của tên lửa FP-7 nằm ở sự “lai tạo thông minh”. Thiết kế khí động học gần như sao chép mẫu 48N6 của hệ thống phòng không S-400 Nga, nhưng Fire Point đã đảo ngược vai trò: từ tên lửa đánh chặn sang vũ khí tấn công.

Thay vì phóng lạnh (cold-launch), tên lửa FP-7 dùng phương pháp phóng nóng (hot-launch), động cơ kích hoạt ngay tại giây đầu. Vỏ composite giúp giảm trọng lượng, tăng tầm bắn và khả năng cơ động.

Điểm nổi bật nhất là mức độ tự chủ sản xuất: động cơ, hệ thống dẫn đường, điện tử điều khiển đều do Fire Point chế tạo nội địa.

Chỉ đầu đạn là đặt ngoài, giúp giảm chi phí xuống còn một nửa so với tên lửa ATACMS, con số mang tính cách mạng khi Ukraine hướng tới sản xuất hàng trăm quả thay vì vài chục.

Đồ họa tên lửa đạn đạo FP-7 Ukraine. Anh: english.nv.ua

So sánh trực tiếp với tên lửa ATACMS, FP-7 có những lợi thế rõ rệt nhưng cũng lộ điểm yếu. Nó rẻ hơn, dễ sản xuất số lượng lớn, di động cao hơn và sử dụng bệ phóng dân sự ngụy trang, khó bị phát hiện hơn hệ thống HIMARS.

Tốc độ và độ chính xác không thua kém, thậm chí một số chuyên gia nhận định FP-7 có thể mang đầu đạn lớn hơn.

Tuy nhiên, tên lửa ATACMS vẫn vượt trội về độ nhỏ gọn và kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Tên lửa FP-7 còn chưa được thử nghiệm chống lại hệ thống phòng không Nga hiện đại, dẫn đường quán tính dễ bị nhiễu GPS và tầm bắn 200-300km chưa đủ để vươn tới sâu hậu phương chiến lược như Moscow (điều này sẽ do FP-9 tầm bắn 800km đảm nhiệm sau này).

Ưu điểm lớn nhất của tên lửa FP-7 chính là triết lý “số lượng thay vì chất lượng”. Giống cách Ukraine sản xuất drone giá rẻ để bão hòa phòng không Nga, tên lửa FP-7 được thiết kế để bắn hàng loạt, khiến hệ thống phòng không S-400/S-500 Nga không thể đánh chặn hết.

Chi phí thấp cho phép Ukraine duy trì áp lực liên tục mà không phụ thuộc viện trợ nước ngoài. Đây là minh chứng cho sức sáng tạo của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine: từ dân sự chuyển sang quân sự chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.

Tuy vậy, vẫn tồn tại những rủi ro không thể bỏ qua. Tên lửa FP-7 vẫn đang trong giai đoạn “thử nghiệm thực chiến”, nghĩa là chưa có dữ liệu thực tế chống lại radar Nga hay hệ thống tác chiến điện tử.

Thiết kế dựa trên công nghệ Nga có thể mang theo “di sản” ẩn: dễ bị đối phương dự đoán hành trình nếu họ nắm rõ đặc tính 48N6.

Ngoài ra, độ tin cậy của hệ thống dẫn đường nội địa chưa được kiểm chứng trong điều kiện tác chiến điện tử khốc liệt. Nếu thất bại ở giai đoạn này, tên lửa FP-7 có nguy cơ trở thành “vũ khí giấy” thay vì thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine.

Tên lửa FP-7 không phải là siêu vũ khí thay đổi cuộc chơi một đêm, nhưng rõ ràng là bước tiến chiến lược thông minh nhất của Ukraine kể từ tên lửa Neptune.

Nó chứng minh rằng tự chủ công nghệ không chỉ khả thi mà còn hiệu quả kinh tế. Khi Denys Shtilerman tuyên bố sẵn sàng “thử nghiệm trên hàng xóm”, thế giới quốc phòng đang chờ đợi: liệu tên lửa đạn đạo Ukraine mới này có biến hậu phương Nga thành địa ngục thực sự hay chỉ là lời hứa hẹn trên giấy? Câu trả lời sẽ xuất hiện trong vài tuần tới và đó chính là lúc tên lửa FP-7 thực sự bước ra ánh sáng.