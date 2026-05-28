Mỹ mở đợt tấn công mới vào phía nam Iran Trực thăng tấn công Mỹ trên eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM Lực lượng Mỹ đã tiến hành một đợt tấn công mới vào khu vực phía nam Iran, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong căng thẳng giữa hai nước. Vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp và các cuộc đối đầu quân sự gia tăng. Chi tiết cụ thể về mục tiêu bị tấn công và mức độ thiệt hại hiện chưa được công bố đầy đủ từ cả hai phía. Tuy nhiên, các nguồn tin ban đầu cho biết đây có thể là một động thái đáp trả các hành động gây hấn trước đó từ phía Iran, hoặc nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi ích của Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

IRGC tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ, Washington trừng phạt cơ quan quản lý Hormuz Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ của Mỹ. Vụ việc này được xem là một hành động trả đũa hoặc biểu dương lực lượng trong bối cảnh đối đầu giữa Tehran và Washington. Máy bay ném bom B-2 bên trong một căn cứ Mỹ hồi tháng 3/2026. Ảnh: CENTCOM Đáp lại động thái của IRGC, Washington đã nhanh chóng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với cơ quan quản lý Eo biển Hormuz của Iran. Mỹ cáo buộc cơ quan này liên quan đến các hoạt động gây bất ổn và đe dọa an ninh hàng hải quốc tế. Các biện pháp trừng phạt này nhằm mục đích gây áp lực kinh tế lên Iran và hạn chế khả năng của nước này trong việc thực hiện các hành động quân sự.

Ông Trump dọa tấn công Oman nếu can thiệp vào Eo biển Hormuz Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ tấn công Oman nếu nước này can thiệp vào hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược toàn cầu. Eo biển Hormuz là một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Ukraine gửi thư khẩn cho ông Trump, Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi một bức thư khẩn cấp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi sự hỗ trợ trong bối cảnh tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng và khó khăn cho Kiev. Động thái này diễn ra khi lực lượng Nga tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể trên chiến trường, tuyên bố kiểm soát thêm hai khu định cư mới ở phía đông Ukraine. Bức thư của ông Zelensky được xem là một nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý và cam kết hỗ trợ từ một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính trường Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa Việc Nga kiểm soát thêm các khu định cư cho thấy áp lực quân sự mà Ukraine đang phải đối mặt. Kiev đang rất cần sự tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính từ các đồng minh phương Tây để duy trì khả năng phòng thủ và phản công.