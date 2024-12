Ảnh: Sky News

Sky News dẫn tin từ Centcom cho biết, khu vực này trước đây do chính quyền Syria và lực lượng Nga kiểm soát. Các quan chức Mỹ cũng cho hay, một thành viên khác của IS cũng bị tiêu diệt trong vụ tấn công.

Chỉ huy Centcom, Tướng Michael Erik Kurilla nói: "Như đã nêu trước đây, Mỹ đang phối hợp với các đồng minh và đối tác trong khu vực, sẽ không cho phép IS lợi dụng tình hình hiện tại ở Syria và tái lập... IS có ý định thoát khỏi nơi giam giữ hơn 8.000 thành viên IS tại các cơ sở giam giữ ở Syria. Chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu mạnh mẽ vào những thủ lĩnh và thành viên IS, bao gồm cả những kẻ đang cố gắng tiến hành các hoạt động bên ngoài Syria".

Các tay súng IS đã chiếm được một số vùng của Iraq và Syria vào năm 2014, lợi dụng cuộc nội chiến của Syria để giành đất trước khi tự tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo.

Vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực, hàng triệu người đã sống dưới sự cai trị của IS, hứng chịu cảnh các thành viên IS thực thi luật Hồi giáo theo cách giải thích cực đoan và tiến hành các vụ giết người hàng loạt đối với các nhóm thiểu số. Bộ Tài chính Mỹ ước tính hồi 2014, IS có thể thu về vài triệu USD mỗi tuần từ bán dầu thô, dầu tinh chế cho các nhóm trung gian.

Tuy nhiên, IS đã bị một liên minh các lực lượng đẩy lùi và mất quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Trung Đông của chúng vào năm 2019. Nhóm này đã tiếp tục các nỗ lực nổi dậy ở một số vùng của Syria, Iraq và Afghanistan, trong khi các chi nhánh của chúng vẫn hiện diện ở một số vùng của Châu Phi.