Hãng tin Yonhap hôm nay (21/4) dẫn lời các quan chức quân sự cho hay quyết định trên đã được thực thi từ đầu tháng này. Việc hạn chế được áp dụng với một số thông tin tình báo liên quan tới năng lực công nghệ của Triều Tiên. Quan chức trên không tiết lộ cụ thể thông tin bị hạn chế chia sẻ, nhưng nhiều người cho rằng chúng liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Việc chia sẻ thông tin về các vấn đề an ninh quan trọng, bao gồm các vụ phóng tên lửa và các hoạt động quân sự của Triều Tiên vẫn tiếp tục không gián đoạn, đảm bảo khả năng sẵn sàng phòng thủ của Seoul không bị ảnh hưởng.

Động thái trên diễn ra sau khi tại một phiên họp của quốc hội Hàn Quốc hồi tháng trước, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young xác định khu vực Kusong ở phía tây bắc của Triều Tiên là một trong những địa điểm đặt cơ sở làm giàu uranium của nước láng giềng.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định những phát biểu của ông Chung dựa trên thông tin công khai. Quan chức này sau đó đã bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc và giải thích thông tin ông đưa ra nhằm mục đích làm rõ chính sách đối với Bình Nhưỡng, chứ không phải tiết lộ tài liệu mật. Cho đến nay, chỉ có hai khu vực Yongbyon và Kangson được chính thức công nhận là các địa điểm làm giàu uranium ở Triều Tiên.

Nghị sĩ Sung Il-jong thuộc đảng đối lập chính Sức mạnh Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc đã yêu cầu ông Chung từ chức ngay lập tức vì gây rạn nứt cho liên minh Mỹ - Hàn Quốc.