Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/8 đã công bố các hình ảnh từ cuộc tập trận pháo binh mới nhất của Bình Nhưỡng, được tổ chức trước thềm cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc.

"Pháo binh Triều Tiên đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật nhằm hoàn thiện khả năng chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn bộ lực lượng. Đây cũng là cơ hội để thể hiện ý chí mạnh mẽ của quân đội trong việc kiềm chế đối thủ ở biên giới và bảo vệ an ninh quốc gia. Cuộc tập trận do Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Pak Jong-chon giám sát", KCNA cho biết.

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Vào ngày 11/8, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol cũng tuyên bố Bình Nhưỡng "sẽ đáp trả mạnh mẽ" nếu bị khiêu khích, đồng thời chỉ trích các cuộc tập trận quy mô lớn của Washington và Seoul.

"Các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ đối phó với tư thế phòng thủ kiên quyết và triệt để trước hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc", ông No Kwang Chol nhấn mạnh.

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Cuộc tập trận chung thường niên "Lá chắn tự do Ulchi" giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ diễn ra từ ngày 18 - 21/8. Washington và Seoul đã nhiều lần nhấn mạnh đây chỉ là các hoạt động mang tính chất phòng thủ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, động thái của Triều Tiên có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo, bất chấp việc Seoul và Bình Nhưỡng đã có những dấu hiệu hòa hoãn. Tuần trước, cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên đều đã tháo dỡ các loa phát thanh tuyên truyền dọc biên giới.