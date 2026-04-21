Binh sĩ Nhật Bản. Ảnh: Anadolu

Theo báo Japan Times, động thái trên diễn ra khi Nhật Bản tìm cách mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng và tầm ảnh hưởng chiến lược.

Dựa trên đề xuất của ​​liên minh cầm quyền, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm nay (21/4) đã thông qua những thay đổi, thay thế hệ thống cũ bằng một khuôn khổ mới, phân loại thiết bị quốc phòng thành hai loại là “vũ khí" gồm các hệ thống gây sát thương như tàu chiến, xe tăng, tên lửa và “phi vũ khí" gồm các thiết bị không gây sát thương như radar và thiết bị bảo hộ.

Theo chính sách sửa đổi, các quyết định về xuất khẩu vũ khí sát thương sẽ do Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản xem xét và chỉ giới hạn ở các đối tác đang có thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Tokyo gồm 17 quốc gia.

Mặc dù việc xuất khẩu thiết bị quân sự sang những nước đang tham gia vào các cuộc xung đột nhìn chung sẽ bị cấm nhưng chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một điều khoản cho phép ngoại lệ, dựa trên nhu cầu an ninh của Tokyo.

Các quy định mới cũng cho phép chuyển giao vũ khí được phát triển chung cho các nước thứ 3, gồm cả các máy bay chiến đấu thế hệ mới đang được Nhật Bản phát triển theo Chương trình không quân chiến đấu toàn cầu với Anh và Italia. Tuần trước, Nhật Bản và Australia đã hoàn tất một thỏa thuận quốc phòng lớn, trị giá lên tới 14,4 tỷ USD để cùng phát triển một hạm đội tàu khu trục hải quân tiên tiến mới.

Sự thay đổi này cũng được kỳ vọng sẽ mở rộng chương trình hỗ trợ an ninh chính thức của Nhật Bản, cho phép Tokyo viện trợ quân sự rộng rãi hơn cho các nước đối tác khi Nhật Bản định vị lại mình trong bối cảnh an ninh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.