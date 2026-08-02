Video Ukraine đánh chìm tàu container Nga. Video: X/@Volodymyr Zelensky

Báo Kyiv Independent dẫn một bài đăng trên mạng xã hội X của ông Zelensky cho biết Yanina là tàu container của Nga đang bị phương Tây áp lệnh trừng phạt, có trọng tải hơn 100.000 tấn.

Giới chức Ukraine cho hay vận tải hàng hải vẫn đóng vai trò quan trọng đối với Nga, giúp các doanh nghiệp nước này vận chuyển hàng hóa, duy trì chuỗi cung ứng và tạo nguồn thu, qua đó góp phần tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo ông Zelensky, các mục tiêu của Ukraine luôn là những cơ sở và phương tiện phục vụ cho các hoạt động quân sự. Nhà lãnh đạo này nói thêm con tàu bị tấn công trong lúc lực lượng Ukraine tiến hành chiến dịch nhằm vào các mục tiêu trên Biển Đen và Biển Azov bằng các loại vũ khí tấn công tầm trung do Ukraine tự phát triển. "Xin cảm ơn những chiến binh Ukraine đang đưa chiến sự trở lại nước Nga và đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào người dân Ukraine", tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky cho biết thêm máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công ba nhà máy lọc dầu ở nước cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga. Các nhà máy lọc dầu này xử lý hàng triệu tấn dầu mỗi năm và nằm cách Ukraine gần 1.600km.

Trong khi đó, tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cũng xác nhận tàu container đã bị đánh chìm trên Biển Đen sau khi va chạm với hai xuồng không người lái hải quân của Ukraine. Báo Kommersant dẫn tin từ nhà chức trách Nga cho biết vụ tấn công xảy ra tại vùng biển quốc tế, cách cảng Novorossiysk của Nga khoảng 130 hải lý. Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev nói toàn bộ 17 thuyền viên đã được cứu.

Rosatom khẳng định con tàu đang chở hàng hóa dân sự, gồm thực phẩm đông lạnh và vật liệu xây dựng, đồng thời mô tả vụ tấn công là hành động cướp biển.