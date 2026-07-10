Nổ lớn tại Iran. Ảnh: WANA

Iran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào Kuwait và Qatar, hai đồng minh của Mỹ và cáo buộc Mỹ tấn công gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này.

Theo báo Guardian, các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng trong mấy ngày qua là lớn nhất kể từ khi Tehran và Washington ký một bản ghi nhớ (MoU) vào ngày 17/6 nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Cuộc đọ hỏa lực giữa Mỹ và Iran diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố Tel Aviv sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự chống lại Iran nếu cần thiết, đe dọa sẽ làm như vậy “với lực lượng mạnh hơn nữa”.

Còi báo động đã vang lên ít nhất 3 lần tại Bahrain, nơi đặt trụ sở của hạm đội 5 hải quân Mỹ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 10 tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự Azraq của Jordan vào chiều 9/7, nơi không quân Mỹ sử dụng. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại nào ở Jordan hoặc các quốc gia vùng Vịnh.

Chiến đấu cơ Mỹ rời tàu sân bay để làm nhiệm vụ đêm tại eo biển Hormuz. Video: CNN

Tại Iran, nhà chức trách cho biết các cuộc tấn công nhắm vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của Iran ở tỉnh Bushehr, một khu vực mà cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc trước đây đã cảnh báo các cuộc tấn công có thể “gây ra mối nguy hiểm rất thực tế đối với an ninh hạt nhân”.

Ông Ehsan Jahanian, phó thống đốc tỉnh Bushehr nói: "Một số khu vực ở tỉnh Bushehr đã bị nhắm mục tiêu, bao gồm khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân, một căn cứ quân sự ở thị trấn Choghadak và một bến tàu cá ở phía nam của tỉnh".

Các cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố bản ghi nhớ “đã không còn hiệu lực” do các cuộc tấn công của Iran vào các tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Sau đó, Tổng thống Mỹ đã đăng tải video về các vụ nổ ở Iran và một lần nữa đe dọa nước này. “Đây là sự trả đũa cho vụ đánh bom tàu ​​thuyền của Iran. Nếu điều đó xảy ra lần nữa, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nhiều!”.