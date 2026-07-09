Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy quan trọng trên thế giới. Ảnh: Tasnim

Hãng thông tấn Anadolu dẫn dữ liệu theo dõi hàng hải cho biết các tàu chủ yếu di chuyển trên tuyến đường do Iran kiểm soát ở phía bắc eo biển Hormuz, trong khi hành lang hàng hải do Oman quản lý với sự hậu thuẫn của Mỹ gần như không có tàu qua lại.

Trong số các tàu cỡ lớn, chỉ có một siêu tàu chở dầu đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ rời Vịnh Ba Tư và một tàu chở công-ten-nơ treo cờ Iran được ghi nhận hoạt động tại eo biển. Dữ liệu công khai xác định tàu này là Touska.

Sự sụt giảm lưu lượng tàu thuyền đánh dấu bước đảo chiều mạnh mẽ so với giai đoạn phục hồi ngắn sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào giữa tháng 6. Đó là thời điểm eo biển Hormuz được mở cửa trở lại và các lô hàng bị ùn ứ bắt đầu được giải phóng khỏi khu vực Vịnh Ba Tư.

Dữ liệu của nền tảng theo dõi tàu Kpler cho thấy, chỉ có 14 tàu chở hàng đã đi qua eo biển Hormuz theo cả hai hướng trong ngày 8/7, con số thấp nhất kể từ khi thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký kết. Trong ba tuần sau thỏa thuận, trung bình mỗi ngày có 34 tàu hàng qua lại, trong đó lưu lượng đạt đỉnh 59 tàu vào ngày 24/6.

Việc qua lại eo biển Hormuz gần như bị tê liệt xảy ra sau một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu hoạt động gần eo biển chiến lược này, trong đó có một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar và một tàu chở dầu thô. Các vụ việc đã khiến Washington phát động thêm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã chấm dứt.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, eo biển Hormuz là tuyến đường quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu, vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày vào năm 2025, chiếm khoảng 1/4 thương mại dầu mỏ đường biển toàn cầu.