Mỹ tấn công tuyến đường sắt chiến lược của Iran. Ảnh: Anadolu

Hãng thông tấn bán chính thức FARS cho biết, tuyến đường sắt trên, đi qua cả Turkmenistan và Kazakhstan, là một hành lang vận tải đường bộ quan trọng kết nối Iran với Trung Quốc. Tuyến đường càng trở nên có ý nghĩa hơn trong năm nay, khi các cảng của Iran ở Vùng Vịnh bị Mỹ phong tỏa. Kể từ cuối năm 2025, Nga cũng đã sử dụng tuyến đường này để vận chuyển hàng hóa tới Iran.

Thông tin về vụ tấn công được đưa ra khi Iran đình chỉ dịch vụ đường sắt giữa Tehran và thành phố Mashhad ở đông bắc nước này. Người dân địa phương cho biết một đoạn đường sắt đã bị Mỹ và Israel tập kích.

Công ty Đường sắt Quốc gia Iran thông báo các đội sửa chữa đã được điều tới hiện trường và hành khách mắc kẹt sẽ được vận chuyển bằng đường bộ tới Mashhad.

Văn phòng Quan hệ Công chúng của Quân đoàn Neynava thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại tỉnh Golestan cho hay, vụ tấn công không gây thương vong đồng thời kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và bỏ qua các tin đồn.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran để tiếp tục làm suy giảm năng lực của Tehran trong việc đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ngày 17/6, Iran và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận khung do Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột quân sự và mở đường cho một hiệp định hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, đến ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận này "đã kết thúc", mở ra một vòng đối đầu quân sự mới giữa hai bên.