Video: Bộ Quốc phòng Mỹ

Hãng CNN đưa tin, kể từ đầu tháng 9, đây là cuộc tấn công thứ 8 của quân đội Mỹ nhằm vào một con tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy. Động thái dường như đánh dấu sự mở rộng chiến dịch quân sự của Mỹ khi 7 cuộc tấn công trước đó đều nhằm vào các tàu thuyền ở vùng biển Caribe.

Các quan chức Mỹ cho hay, ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong 8 vụ tấn công đó. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 22/10, ông Hegseth viết: "Những kẻ khủng bố ma túy có ý định mang chất độc đến bờ biển của chúng ta, sẽ không tìm thấy bất kỳ nơi trú ẩn an toàn nào trên bán cầu".

Theo ông Hegseth, con tàu bị Mỹ nhắm mục tiêu ở Thái Bình Dương do một nhóm khủng bố vận hành và đang buôn bán chất cấm ở đông Thái Bình Dương. Quan chức này nói thêm, không có lực lượng Mỹ nào bị thương trong cuộc không kích.

Trong đoạn video do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công bố, một tàu nhỏ chở các gói hàng màu nâu đã nổ tung sau khi bị bắn trúng. Cuộc tấn công làm cả 2 đối tượng trên tàu thiệt mạng.