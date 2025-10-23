Ảnh: Sputnik

Theo báo Guardian, trong khi trò chuyện với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại phòng Bầu dục ngày 23/10, ông Trump cho hay: "Chúng tôi đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin. Chỉ là tôi cảm thấy không ổn. Tôi cho rằng cuộc gặp sẽ không đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có một hội nghị thượng đỉnh trong tương lai".

Khi được phóng viên đề nghị bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng Tổng thống Putin "không trung thực" trong các cuộc đàm phán, Tổng thống Trump nói: "Xét về mặt trung thực, điều duy nhất tôi có thể nói đó là, mỗi lần nói chuyện với ông Putin, tôi đều có những cuộc trao đổi tốt đẹp nhưng không đi đến đâu".

Ông Trump phát biểu như trên ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt bổ sung với Nga vì Moscow "thiếu cam kết nghiêm túc đối với một tiến trình hòa bình". Lệnh trừng phạt nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil cũng như hàng chục công ty con của chúng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent tuyên bố: "Bây giờ là lúc chấm dứt giết chóc và ngừng bắn ngay lập tức. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính Mỹ sẵn sàng hành động thêm để hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt một cuộc xung đột khác. Chúng tôi khuyến khích các đồng minh cùng tham gia và tuân thủ lệnh trừng phạt này".

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về một gói trừng phạt mới đối với Nga, gồm cam kết giảm hơn nữa nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ xứ sở bạch dương. Gói trừng phạt mới sẽ nhắm vào 4 công ty tham gia vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Trung Quốc.

Theo nhận định của giới quan sát, tác động từ lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách thực hiện và liệu Washington có tiếp tục áp dụng các trừng phạt thứ cấp hay không.

Tổng thống Trump thừa nhận, ông không chắc liệu trừng phạt mới có làm Nga thay đổi lập trường về cuộc xung đột ở Ukraine hay không. "Hy vọng ông Putin và ông Zelensky biết điều. Cần hai người mới có thể khiêu vũ", lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ.