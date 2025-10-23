Tên lửa Storm Shadow. Ảnh: Shutterstock

Theo hãng tin CNN, khi phóng viên tờ Wall Street Journal hỏi liệu có phải Mỹ đã dỡ bỏ lệnh hạn chế Ukraine dùng tên lửa tầm xa hay không, ông Trump hôm 22/10 đã phủ nhận và nói đó là tin giả.

Người đứng đầu nước Mỹ cho biết: "Có thông tin nói rằng tôi cho phép Ukraine bắn tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tôi không làm điều đó. Thứ hai, Ukraine không sử dụng tên lửa Mỹ. Tôi nghĩ họ dùng tên lửa của châu Âu hoặc một nơi nào đó. Tôi không kiểm soát được những gì Ukraine làm, nhưng tôi kiểm soát được tên lửa của Mỹ. Ukraine không phóng tên lửa của Mỹ".

Trước đó, giới chức Ukraine xác nhận, các lực lượng nước này đã dùng tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh và Pháp đồng phát triển để nhắm vào nhà máy hóa chất Bryansk của Nga, nơi được cho sản xuất thuốc súng và các vật liệu nổ khác.

Trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng khẳng định, Mỹ sẽ không giúp các quốc gia khác học cách sử dụng tên lửa Tomahawk. Lãnh đạo Nhà Trắng cho hay, thời gian học cách sử dụng tên lửa Tomahawk cũng như tính phức tạp của quá trình là một trong những lý do khiến ông không đồng ý cung cấp vũ khí này cho Ukraine.

"Phải mất ít nhất 6 tháng tới 1 năm để học cách sử dụng tên lửa Tomahawk vì rất phức tạp. Mỹ sẽ không dạy nước khác sử dụng... Cách duy nhất để dùng tên lửa này là Mỹ sẽ bắn, nhưng chúng tôi sẽ không làm như vậy", ông Trump nhấn mạnh.