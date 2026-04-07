Hãng thông tấn CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho hay, trong đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7/4, lực lượng Washington đã thực hiện cuộc tập kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran nằm trên đảo Kharg. “Các đòn không kích không đánh vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ”, người này nói thêm.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance mới xác nhận thông tin Mỹ không kích mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, song nhấn mạnh các cuộc tấn công này không phải là sự thay đổi chiến lược, cũng như không thay đổi thời hạn mà Tổng thống Donald Trump đã đặt ra cho Iran để mở lại eo biển Hormuz.

Hình ảnh đảo Kharg nhìn từ trên cao trong cuộc không kích của Mỹ hôm 13/3. Ảnh: Donald Trump/Truth Social

Trước đó, kênh truyền thông Mehr của Iran hôm nay dẫn nhiều báo cáo ghi nhận một số vụ nổ đã xảy ra trên đảo Kharg.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran chưa đến 25km và cách eo biển Hormuz khoảng 480km về phía bắc. Hòn đảo có chiều dài 8km này là nơi Tehran đặt cảng dầu mỏ chính. Ngoài ra, trên đảo còn có các cơ sở lưu trữ và bốc xếp nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống từ những mỏ dầu lớn ở tây nam Iran.

Vào giữa tháng trước, quân đội Mỹ đã thực hiện chiến dịch không kích nhằm vào tất cả cơ sở quân sự của Iran trên đảo Kharg nhằm gây áp lực buộc Tehran phải dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz. Ông Trump sau đó đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về khả năng Mỹ có thể sử dụng quân đội để chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg của Iran.