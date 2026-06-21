Theo hãng tin Al Jazeera, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 20/6 đã rời căn cứ không quân Andrews để lên đường tới Thụy Sĩ. Trước ông Vance, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã có mặt tại Thụy Sĩ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong cuộc đàm phán với Iran.

Trước khi lên máy bay, Phó Tổng thống Vance đã tiết lộ về các ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong cuộc đàm phán sắp tới, nhấn mạnh về tính phức tạp của nỗ lực ngoại giao lần này.

"Kế hoạch về chuyến đi tới Thụy Sĩ đã được điều chỉnh nhiều lần. Đây là một quá trình phối hợp rất nhạy cảm, trong đó các quy tắc và nghi thức ngoại giao cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến triển về vấn đề hạt nhân và đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Tôi cũng chắc chắn phía Iran sẽ có những vấn đề mà họ muốn đưa ra thảo luận", ông Vance cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) tại căn cứ không quân Andrews. Ảnh: NYT

Theo Al Jazeera, phái đoàn Iran do Chủ tịch quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã có mặt tại Thụy Sĩ để chuẩn bị cho cuộc đàm phán tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock trong ngày 21/6. Về bên trung gian là Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng tư lệnh quân đội Syed Asim Munir hiện đã rời Islamabad và đang trên đường đến Thụy Sĩ.

Nga cảnh báo về sự không hài lòng của Israel

Theo hãng tin TASS, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 20/6 đã cảnh báo về sự mong manh của thỏa thuận Mỹ - Iran, đồng thời dự đoán Israel có thể sẽ tiến hành những hành động "mang tính gây hấn".

"Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cuối cùng cũng đã được ký kết. Nhưng thỏa thuận mong manh này rất dễ bị phá vỡ vì các cuộc tấn công mới vào Lebanon hoặc những hành động khiêu khích khác. Cần lưu ý rằng Israel đang không hài lòng vì mục tiêu thay đổi chính quyền Iran đã không thành công. Điều này có nghĩa họ sẽ tìm cách trả đũa và chính quyền Mỹ rất khó để ngăn cản một động thái như vậy", ông Medvedev cho biết.

Trong ngày 20/6, cả Israel lẫn nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon đều đã lên tiếng cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ công bố một ngày trước đó.