Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz với mọi tàu thuyền. Ảnh: WANA

Theo hãng tin WANA, Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy quân sự liên quân cấp cao của Iran cho biết: “Do Mỹ thiếu thiện chí và vi phạm rõ ràng các cam kết bằng cách không thực hiện điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ chấm dứt xung đột đồng thời để đáp trả chế độ Do Thái (Israel) liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền nam Lebanon… Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ đóng cửa đối với hoạt động qua lại của tàu thuyền".

Các quan chức quân sự Iran nhấn mạnh việc đóng cửa điểm nghẽn vận tải biển toàn cầu này đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong phản ứng của Iran đối với việc các đối thủ vi phạm các cam kết.

Tuyên bố của Iran kết luận bằng lời cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu hành động gây hấn từ bên ngoài tiếp diễn, lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng thực hiện các giai đoạn chiến lược tiếp theo đã được lên kế hoạch để buộc kẻ thù phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình.

Trước khi xung đột xảy ra, các tàu vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu qua tuyến đường thủy quan trọng này. Song, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi tháng 2, Tehran đã đóng cửa eo biển và giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Giá dầu bắt đầu giảm vào đầu tuần này, sau khi Mỹ và Iran ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển. Tuy nhiên, những nỗ lực để thực hiện thỏa thuận đã bị chiến dịch quân sự đang diễn ra của Israel ở Lebanon cản trở.

Bản ghi nhớ gồm 14 điểm giữa Mỹ và Iran quy định "chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon".