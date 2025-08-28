Chia sẻ với hãng tin Fox News hôm 27/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã giải thích lập trường của nước này về số tài sản trị giá hơn 300 tỷ USD của Nga bị phong tỏa tại các tổ chức tài chính phương Tây, kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào năm 2022. Phần lớn số tiền này nằm trong phạm vi quyền tài phán của Liên minh châu Âu (EU), còn Mỹ được cho đang nắm giữ khoảng 5 tỷ USD. Moscow đã nhiều lần lên án việc đóng băng tài sản, và xem đây là một "hành vi trộm cắp".

Theo ông Bessent, số tài sản bị đóng băng là "một phần trong cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin", và "tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tịch thu chúng ngay lập tức".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: New York Times

"Đây là một quân bài trong tiến trình đàm phán rộng lớn. Và chúng ta sẽ xem liệu một phần hay toàn bộ số tiền đó sẽ được dùng để tái thiết Ukraine hay không", Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm.

Thời gian qua, phương Tây đã có cuộc tranh luận gay gắt về việc tịch thu tài sản của Nga, và chuyển chúng sang cho Ukraine càng nhanh càng tốt. Song một số nhà lãnh đạo và chuyên gia EU cảnh báo, việc tịch thu hoàn toàn có thể vi phạm luật pháp quốc tế, làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư, và gây bất ổn thị trường tài chính.

Thay vào đó, EU đã chọn chuyển lợi nhuận và lãi suất từ ​​các tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine, với con số ước tính hơn 3 tỷ USD mỗi năm.

Vào năm 2024, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật trao cho chính quyền thẩm quyền pháp lý để tịch thu tài sản của Nga, song Washington vẫn chưa thực hiện điều này. Thay vào đó, Mỹ cùng các thành viên G7 ủng hộ khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine được bảo đảm bằng lãi suất từ ​​các tài sản bị đóng băng của Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẽ không bao giờ từ bỏ quyền đối với các tài sản bị đóng băng, và sẽ không từ bỏ việc bảo vệ chúng. Ông cũng nhấn mạnh về "những hậu quả pháp lý và tư pháp vô cùng nghiêm trọng", nếu phương Tây cố tình tịch thu hoàn toàn các khoản tiền và chuyển chúng cho Ukraine.