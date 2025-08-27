Phát biểu tại cuộc họp nội các với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/8, ông Witkoff cho hay, ông sẽ "có nhiều cuộc hội đàm trong tuần này" về vấn đề Ukraine và các cuộc xung đột khác trên toàn cầu. “Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết được các vấn đề này trước cuối năm nay", ông Witkoff nói.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với hãng tin Fox News, ông Witkoff tiết lộ, mặc dù Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng với cả Moscow và Kiev, nhưng phía Nga ít nhất đã "đưa ra một đề xuất hòa bình". Ông thừa nhận, nhượng bộ lãnh thổ "có thể là điều mà Ukraine không thể chấp nhận", song chính quyền Trump đã đưa các bên tiến gần hơn đến một thỏa thuận.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện ở Zaporizhzhia. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới số 65 của Ukraine

"Có một đề xuất hòa bình đang được thảo luận. Chúng tôi đang ở giai đoạn chúng tôi nghĩ là hồi kết đã gần kề. Chúng tôi có các nhóm kỹ thuật đang làm việc về vấn đề này. Chúng tôi hy vọng vào cuối năm nay, có thể sớm hơn một chút, chúng tôi thực sự có thể tìm thấy các yếu tố cần thiết để đạt được thỏa thuận hòa bình”, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh.

Cũng theo ông Witkoff, Tổng thống Putin đã bày tỏ mong muốn rõ ràng về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và đã thảo luận về lập trường của Moscow với ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Alaska hôm 15/8.

Mặc dù không có bất cứ thỏa thuận nào được công bố sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin, nhưng Moscow từ lâu đã khẳng định một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine đồng ý không bao giờ gia nhập NATO, thực hiện phi quân sự hóa và thừa nhận thực tế mới trên thực địa. Điều này bao gồm công nhận bán đảo Crưm, các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia thuộc Nga, bởi những vùng đất này đã tổ chức trưng cầu dân ý và sáp nhập vào lãnh thổ Nga vào các năm 2014 và 2022.

Ông Witkoff nhấn mạnh, mọi quyết định về nhượng bộ lãnh thổ sẽ do Ukraine tự đưa ra và vấn đề này sẽ gắn liền với các đảm bảo an ninh lâu dài. Ông nói thêm, ông sẽ gặp các quan chức Ukraine tại New York trong tuần này và Washington vẫn duy trì liên lạc hàng ngày với Moscow.

Những báo cáo gần đây cho thấy, các cuộc thảo luận đang diễn ra bao gồm khả năng Kiev nhượng lại các vị trí đang kiểm soát còn lại ở vùng miền đông Donbass cho Nga để đổi lấy các cam kết từ phương Tây.

Đặc phái viên Witkoff còn tuyên bố: "Chúng ta có thể sẽ chứng kiến ​​một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Trump có thể cần có mặt tại bàn đàm phán để hoàn tất một thỏa thuận".

Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng với điều kiện hai bên cần đạt tiến triển đáng kể trong các cuộc hòa đàm. Ngoài ra, Moscow bày tỏ lo ngại về tính chính danh của Tổng thống Zelensky vì nhiệm kỳ lãnh đạo của ông đã kết thúc vào năm 2024, trong khi Ukraine chưa tiến hành các cuộc bầu cử mới với lý do đang trong tình trạng thiết quân luật.