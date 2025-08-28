Theo báo cáo của RUSI, Anh cần tăng cường năng lực phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ tên lửa Nga trong những năm tới, bằng cách trang bị những lá chắn tốt hơn quanh các vị trí quân sự quan trọng mà Moscow có thể nhắm tới bằng tên lửa hành trình.

Kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Moscow đã công bố một số vũ khí mới tối tân, với lời đe dọa các hệ thống phòng không phương Tây rất khó hoặc không thể phát hiện và đánh chặn.

Tàu khu trục Đô đốc Groshkov phóng tên lửa siêu hành trình vượt âm Zircon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trong khi đó, các nước thành viên NATO cũng xác định, việc nâng cấp hệ thống phòng không là ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP của liên minh.

“Trong tương lai gần, châu Âu sẽ chưa thể tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công của Nga”, một quan chức quốc phòng Séc chia sẻ với tạp chí Newsweek hồi đầu năm nay.

Trên thực tế, việc hỗ trợ hệ thống phòng không và thiết bị quân sự cho Ukraine cũng khiến châu Âu bị quá tải.

Trong khi đó, tham vọng xây dựng hệ thống phòng thủ “Vòm Vàng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho có mức chi phí lớn, sẽ giúp bảo vệ Mỹ khỏi “các cuộc tấn công trên không từ bất cứ kẻ thù nào”.

“Những thành phần khác nhau trong mối đe dọa từ Nga sẽ trở nên nghiêm trọng ở các giai đoạn khác nhau trong vòng 20 năm tới”, nhà nghiên cứu cấp cao Sidharth Kaushal nhận định trong một báo cáo của RUSI.

Cũng theo báo cáo, tên lửa hành trình của Nga sẽ là mối đe dọa chính đối với các cơ sở quân sự của Anh trong giai đoạn ngắn hạn.

Vào tháng 11/2024, Nga lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào mục tiêu ở miền trung Ukraine. Tên lửa Oreshnik của Nga được phát triển dựa trên tên của mẫu lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-26 Rubezh. Theo các thông tin công khai, Oreshnik được trang bị 6 đầu đạn và mỗi đầu đạn lại chứa 6 đầu đạn con. Tốc độ bay của tên lửa ở giai đoạn cuối trong quỹ đạo là hơn Mach 11, tương đương hơn 13.500 km/h.

Ngoài ra, Nga cũng đã triển khai các tên lửa đạn đạo Kinzhal và tên lửa siêu vượt âm Zircon tấn công Ukraine. Trong tuyên bố năm 2018, Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi đây là 2 trong số những vũ khí “thế hệ tiếp theo” của Nga.

Theo RUSI, hiện Nga chỉ nắm trong tay số lượng tên lửa Oreshnik có giới hạn, giữa lúc Moscow ưu tiên phát triển các loại vũ khí siêu vượt âm để đối phó với Mỹ.

Song RUSI cho rằng, Anh sẽ cần nhanh chóng đưa ra phương án tốt nhất để bảo vệ nước này trước dàn tên lửa hành trình của Nga, kể cả sử dụng các hệ thống tên lửa đất đối không, trước khi nghĩ tới chuyện đối phó với các tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm của Moscow.

Báo cáo của RUSI nhấn mạnh, tên lửa hành trình sẽ là mối đe dọa chính từ Nga trong vòng 5 năm tới, “nhưng ngoài giai đoạn giữa năm 2030, mối đe dọa này sẽ được mở rộng. Sau năm 2040, việc phòng thủ trước những mục tiêu như phương tiện lướt siêu vượt âm sẽ là ưu tiên cao hơn”.

Hồi đầu năm nay, một quan chức quân sự Anh cho hay, nước này đã mô phỏng tình huống cuộc tấn công của Nga nhằm vào Anh sẽ như thế nào dựa trên những đợt tấn công đầu tiên của Moscow vào Ukraine trong năm 2022. Quan chức này thừa nhận, trong quá trình mô phỏng, một số tên lửa Nga đã xuyên qua được hàng phòng thủ của Anh.