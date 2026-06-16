“Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân! Hơn nữa, câu chuyện về việc Mỹ trả cho Iran 300 tỷ USD là tin giả, do đảng Dân chủ tung ra!!!”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 15/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA-EFE

Theo hãng tin CNN, ông Trump đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói người Iran “có thể được tiếp cận” quỹ tái thiết 300 tỷ USD nếu họ tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

“Đó là loại quỹ họ (Iran) có thể được tiếp cận, do liên minh các nước Vùng Vịnh tài trợ, miễn là họ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình”, ông Vance phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS. Phó Tổng thống Mỹ được cho đang đề cập đến Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất.

Tờ New York Times trước đó trích dẫn thông tin từ một quan chức và một nhà ngoại giao Iran tiết lộ thỏa thuận sắp ký kết chính thức giữa Washington và Tehran bao gồm cả điều khoản về quỹ đầu tư tái thiết trị giá 300 tỷ USD cho Iran.

Theo truyền thông Mỹ, các quan chức cấp cao của nước này cũng xác nhận một quỹ tái thiết quy mô lớn cùng với việc dỡ bỏ đóng băng tài sản và nới lỏng trừng phạt Tehran nằm trong số những vấn đề được đưa trong các cuộc thương lượng với Iran. Tuy nhiên, họ lưu ý bản ghi nhớ (MOU) thỏa thuận được ký kết bằng hình thức điện tử vào cuối tuần trước chỉ là bước đầu tiên và các cuộc đàm phán kỹ thuật thực sự sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, do ông Vance dẫn đầu.

Trước khi MOU được ký kết cuối tuần trước, ông Vance đã tuyên bố Tehran sẽ không "nhận được bất kỳ khoản tiền mặt nào" theo thỏa thuận với Mỹ.

"Thứ nhất, người Iran không nhận được bất kỳ khoản tiền mặt nào và không có khoản tiền nào được giải ngân chỉ đơn giản vì việc ký kết một thỏa thuận hoặc tham dự một cuộc họp. Thỏa thuận được cấu trúc để đảm bảo các mối quan tâm của Mỹ và các đồng minh được ưu tiên và nếu nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đáp ứng các nghĩa vụ của mình thì lợi ích kinh tế sẽ đến với họ và toàn bộ khu vực", Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu của giới chức Mỹ.