Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Trump ngày 15/6 đã cập nhật về thỏa thuận với Iran và tình hình ở eo biển Hormuz trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7.

"Chúng tôi đang rà soát một vài quả thủy lôi, nhưng về cơ bản thì eo biển Hormuz đã mở cửa lại một phần. Đến ngày 19/6, tuyến hàng hải này sẽ mở cửa hoàn toàn sau khi lễ ký kết thỏa thuận chính thức diễn ra", ông Trump cho biết.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại mà không cần tới sự can thiệp của châu Âu. Ngoài ra, giao thông hàng hải tại khu vực này sẽ "miễn phí" theo thỏa thuận giữa Mỹ - Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NYT

"Chúng tôi không cần nhiều sự giúp đỡ bởi chúng tôi đã thống nhất rằng tuyến hàng hải này sẽ được mở và không thu phí. Chúng tôi đã tranh cãi một chút về vấn đề này, nhưng sẽ không thu phí gì cả", ông Trump nói.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian mô tả biên bản ghi nhớ với Mỹ là một bước tiến quan trọng nhằm chấm dứt xung đột và khởi động đàm phán. Song, ông Pezeshkian nhấn mạnh một thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được hoàn tất.

"Biên bản ghi nhớ là kết quả của nhiều tháng thảo luận liên tục và là bước tiến đáng kể cho việc chấm dứt xung đột. Tuy vậy, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được chính thức hóa và chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra", ông Pezeshkian thông tin.

Thủ tướng Israel lên tiếng về thỏa thuận Mỹ - Iran

Theo hãng tin Al Jazeera, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/6 đã đưa ra phản ứng đầu tiên về thỏa thuận Mỹ - Iran, nhưng tránh đề cập cụ thể tới các điều khoản liên quan.

"Tổng thống Trump và tôi không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm, những bất đồng như vậy vẫn luôn xảy ra. Ông ấy là Tổng thống Mỹ, còn tôi là Thủ tướng Israel. Tôi có trách nhiệm bảo vệ các lợi ích an ninh của Israel và điều đó cần được thực hiện một cách thận trọng. Dù có hay không có một thỏa thuận, Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Netanyahu cho biết.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận có được thông qua bất chấp sự phản đối của ông hay không, Thủ tướng Netanyahu không trả lời trực tiếp, mà chỉ nhấn mạnh vào mối quan hệ lâu năm giữa ông và Tổng thống Mỹ Trump.

Cũng theo nhà lãnh đạo Israel, nước này không có ý định rút quân khỏi miền nam Lebanon, Dải Gaza hay Syria. "Chúng tôi sẽ duy trì hiện diện tại các khu vực an ninh cho tới khi nào còn cần thiết", ông Netanyahu nói.