Iran phóng tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Ảnh: WANA

Theo hãng tin Anadolu, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Aref viết: “Những tội ác gần đây của Mỹ nhằm vào người dân Iran đã làm thay đổi tính toán an ninh và học thuyết quốc phòng của chúng tôi. Từ nay, phản ứng của chúng tôi sẽ mang tính bất đối xứng, đa tầng và nhằm tước bỏ an ninh của kẻ thù".

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran cũng cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế. “Người Mỹ nên nghĩ đến việc tích trữ xăng và nhiên liệu, những tháng ngày đen tối đang chờ đợi nền kinh tế Mỹ", ông Aref cho hay.

Ông Aref không nêu cụ thể các biện pháp Tehran có thể thực hiện để đáp trả một cuộc tấn công trong tương lai của Mỹ cũng như chúng có thể ảnh hưởng ra sao đến nguồn cung nhiên liệu và nền kinh tế Mỹ nói chung.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh trực tiếp giữa Iran và Mỹ tái diễn, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Đợt leo thang mới nhất bắt đầu sau khi Mỹ tấn công đảo Larak của Iran hôm 30/8, chấm dứt khoảng thời gian gần một tháng không xảy ra giao tranh trực tiếp giữa hai bên.

Kể từ đó, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp khu vực, trong đó có các căn cứ tại Kuwait và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). Tehran cũng tiếp tục hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và gắn việc mở lại tuyến đường biển này với việc Washington thực hiện các cam kết theo một thỏa thuận trước đó giữa hai bên.

Trong khi đó, Mỹ đã gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran thông qua chiến dịch “Cô lập kinh tế”, nhằm vào nguồn thu từ dầu mỏ và các nguồn lực tài chính quan trọng khác của Iran, song song với các hoạt động quân sự đang diễn ra.