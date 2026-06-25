Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Mỹ cất cánh từ sân bay Ben Gurion. Ảnh: Flash90

Đài KAN của Israel đưa tin một phi đội gồm 75 máy bay tiếp nhiên liệu và vận tải của Mỹ đã đậu tại sân bay Ben Gurion suốt nhiều tháng để phục vụ việc Washington tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực trước khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Sự hiện diện này đã gây ra tình trạng thiếu chỗ đậu tại sân bay, làm tê liệt hoạt động của các chuyến bay thương mại của Israel.

Đài KAN cho hay Mỹ duy trì các máy bay này tại Israel để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào hoặc khi một cuộc xung đột khác với Iran nổ ra.

Đầu tuần này, kênh tin tức i24NEWS của Israel đưa tin quân đội Mỹ đã bắt đầu giảm số lượng máy bay tiếp nhiên liệu tại sân bay Ben Gurion theo yêu cầu của Tel Aviv. i24NEWS dẫn hai nguồn tin giấu tên tiết lộ động thái này là cần thiết để giải phóng không gian và tăng công suất của sân bay nhằm chuẩn bị cho sự gia tăng ​​về lưu lượng hàng không trong những tháng hè.

Theo nhật báo Haaretz của Israel, nhà chức trách sân bay ước tính nếu máy bay của Mỹ không rời đi trước cuối năm nay, thiệt hại doanh thu đối với sân bay vào khoảng 190 triệu USD.

Tình hình Trung Đông trở nên căng thẳng kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công chống lại Iran vào ngày 28/2, dẫn đến các cuộc tập kích trả đũa từ Tehran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông.