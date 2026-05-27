Đài truyền hình công cộng KAN dẫn nguồn tin an ninh Israel cho biết, Washington muốn duy trì việc triển khai này ít nhất cho đến cuối năm nay.

Trước đó, tờ Financial Times trích dẫn phân tích hình ảnh vệ tinh trong những tháng gần đây cho thấy, sự triển khai chưa từng có của máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ bên trong Israel.

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không là một phương tiện quan trọng cho các cuộc tấn công tầm xa vì chúng mở rộng tầm hoạt động và thời gian bay lượn của máy bay chiến đấu bằng cách cung cấp nhiên liệu giữa chuyến bay. Trong các chiến dịch chống Iran trước đây của Mỹ, các máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và KC-46 đã hỗ trợ các nhiệm vụ tầm xa của máy bay chiến đấu Mỹ và Israel từ nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Trung Đông.

Các nhà phân tích cho rằng động thái trên cho thấy Mỹ có khả năng nối lại các cuộc tấn công vào Iran. Thời gian phân tích ảnh vệ tinh bắt đầu từ khi Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2 cho đến tuần trước.

Theo các báo cáo, các máy bay chiến đấu F-22 đã được triển khai tại căn cứ không quân Ovda ở miền nam Israel, trong khi hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đóng tại các sân bay Ben Gurion và Ramon. Ben Gurion, nằm gần Tel Aviv, là trung tâm hàng không dân dụng lớn nhất của Israel.

Đài KAN cho biết, việc triển khai này đã làm dấy lên lo ngại về tác động đối với hàng không dân dụng và năng lực hoạt động của sân bay.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel trước đó đưa tin, hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đóng tại các sân bay Ben Gurion và Ramon đã ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay và giá vé máy bay. Người đứng đầu Cơ quan Hàng không dân dụng Israel, Shmuel Zakai cảnh báo rằng sân bay Ben Gurion đang được vận hành “như một căn cứ quân sự chứ không phải là một sân bay dân sự”.

KAN cho biết việc triển khai quân sự quy mô lớn bất thường của Mỹ tại Israel vẫn được duy trì kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn với Iran có hiệu lực vào tháng trước.