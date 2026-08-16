Ông Trump và Kim Jong Un. Ảnh: Dong A Ilbo

Hãng tin Yonhap dẫn bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social: “Dù trong bức ảnh này chúng tôi trông không thân thiện nhưng có rất nhiều bức ảnh khác cho thấy chúng tôi đang mỉm cười. Ông Kim Jong Un và tôi rất hợp nhau".

Bức ảnh chụp chung được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng nhiều lần khẳng định Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với ông Kim Jong Un mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Triều Tiên có chấp nhận đàm phán hay không khi nước này đang tăng cường hợp tác kinh tế, ngoại giao và quân sự với Nga.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã có 3 cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Các cuộc gặp diễn ra lần lượt tại Singapore vào tháng 6/2018, Hà Nội vào tháng 2/2019 và Panmunjom vào tháng 6/2019. Cuộc gặp tại Panmunjom gây chú ý đặc biệt khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên, sau khi cùng ông Kim bước qua đường phân định quân sự.

Hồi tháng 6, ông Trump cũng đăng lên mạng xã hội Truth Social bức ảnh về cuộc gặp đầu tiên với ông Kim tại Singapore năm 2018. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng lãnh đạo Nhà Trắng có thể muốn khôi phục chính sách ngoại giao cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong một phân tích hôm 13/8, Victor Cha, người phụ trách chương trình Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) nhận định ông Kim có thể muốn nối lại các cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump, có khả năng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào mùa thu này nếu Bình Nhưỡng theo đuổi cách tiếp cận “xét lại” nhằm củng cố vị thế của Triều Tiên như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.