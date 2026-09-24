Sáng 24/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, đến ngày 21/9, có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày với tổng diện tích 7.058 m2, tương đương 588 gian tiêu chuẩn. 22 đầu mối, công ty đang tiếp tục trao đổi nhu cầu diện tích 880 m2.

Tổng diện tích dự kiến đạt 7.938 m2, tương đương 661 gian tiêu chuẩn, vượt 1,7 lần so với việc tổ chức triển lãm năm 2024. Công tác chuẩn bị trưng bày sản phẩm được triển khai tích cực.

Danh mục trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật gồm 123 vũ khí, trang bị kỹ thuật thuộc 80 loại; trong đó có 48 loại mới đề xuất trưng bày tại triển lãm năm 2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng đã thông qua danh mục 579 sản phẩm, dịch vụ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam để trưng bày, giới thiệu tại triển lãm.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đang hoàn thiện phương án tổ chức “Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền”, kết hợp trưng bày với các hoạt động tương tác, trải nghiệm.

Theo Báo QĐND, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm lái máy bay MiG-21, xe chiến đấu bộ binh, tàu quân sự thông qua công nghệ thực tế ảo; trải nghiệm công nghệ, sản phẩm lưỡng dụng mới của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và nhiều đơn vị khác.

Các đối tác Mỹ dự kiến trưng bày ngoài trời các sản phẩm như: Máy bay vận tải C-130J, hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS), lựu pháo M777 155mm, xe thiết giáp Stryker M1126, các loại xe cơ giới lục quân chiến thuật…

Công tác chuẩn bị nội dung trưng bày, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và các sản phẩm tiêu biểu của các vùng miền được triển khai theo hướng phong phú, thiết thực, tạo điểm nhấn tại triển lãm.

Đến nay, Ban Tổ chức đã hoàn thành việc chuyển 163 thư mời tham dự triển lãm tới đối tác thuộc 56 nước; đã có 20 đoàn khách quốc tế thuộc 16 nước khẳng định tham gia, trong đó có 6 đoàn cấp Bộ trưởng.

Các phương án bay chào mừng, trình diễn UAV và hoạt động trình diễn của lực lượng Đặc công, Bộ đội Biên phòng cũng đang được tích cực chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, hợp luyện theo kế hoạch.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các tiểu ban, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến lễ khai mạc, các hoạt động trình diễn, trưng bày và phục vụ khách quốc tế.

Tiểu ban Nội dung tiếp tục hoàn thiện các phương án trưng bày, chương trình, kịch bản và các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm. Tiểu ban Lễ tân rà soát, chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp, phục vụ các đoàn khách quốc tế.

Tiểu ban Điều hành - An ninh kiểm tra, hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, phòng cháy, chữa cháy và xử lý các tình huống phát sinh. Tiểu ban Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ báo chí, truyền hình và truyền thông đa nền tảng. Tiểu ban Bảo đảm rà soát toàn bộ phương án hậu cần, kỹ thuật, quân y, cơ sở vật chất, ăn, ở, đi lại và các điều kiện phục vụ triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức triển lãm phải bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai.

Với chương trình lễ khai mạc và các hoạt động trình diễn, Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt theo đúng kế hoạch; trong từng giai đoạn phải kiểm tra, đánh giá cụ thể, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm sự thống nhất, nhịp nhàng giữa các lực lượng.