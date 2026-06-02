Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết chuyến thăm của Đại tướng Uchikura Hiroaki là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác.

Với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả, là trụ cột trong quan hệ hai nước.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua việc tài trợ trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường, đồng thời đang tích cực triển khai dự án viện trợ không hoàn lại các trang thiết bị rà phá bom mìn cho Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chào đón Đại tướng Uchikura Hiroaki. Ảnh: Minh Nhật

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, các cơ chế hợp tác thường niên, trao đổi chuyên gia an ninh mạng, thúc đẩy các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo về phòng thủ mạng...

Ông cũng mong muốn Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học về khoa học kỹ thuật, công nghệ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sang Việt Nam dự khóa quan chức Quốc phòng quốc tế và các khóa học tiếng Việt tại các học viện, nhà trường.

Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành sự đón tiếp trọng thị, chu đáo. Ông bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người dẫn đường, chỉ lối của dân tộc Việt Nam đến với hòa bình, độc lập.

Đại tướng Uchikura Hiroaki cho biết chuyến thăm là sự tiếp nối các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (tháng 5), cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro tại Đối thoại Shangri-la vừa qua.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Uchikura Hiroaki duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Minh Nhật

Ông tin tưởng chuyến thăm là cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Nhật Bản - Việt Nam, đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất để tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản được quan tâm, không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Quân đội hai nước hợp tác huấn luyện, đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; cứu hộ, cứu nạn; công nghiệp quốc phòng; hợp tác an ninh biển; khắc phục hậu quả chiến tranh; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc phòng đa phương...

Hợp tác cứu hộ, cứu nạn có bước phát triển mới khi hai Bộ Quốc phòng đã ký bản ghi nhớ hợp tác tháng 12/2025. Đây là nội dung hợp tác mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, khi Nhật Bản và Việt Nam đều là những quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên định chính sách quốc phòng "bốn không"; chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế...

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng mời Đại tướng Uchikura Hiroaki, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12 năm nay.

Trước đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm một số cơ quan, đơn vị, địa danh lịch sử tại TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh...